Vinicius ha recibido las mismas faltas que Lewandowski, Dembélé y Raphinha juntos

Con Vinicius primero empezó la caza y luego se abrió la veda. El delantero del Real Madrid vive en sus carnes una campaña de descrédito en la que se le intenta presentar como provocador y no como víctima de las patadas de los rivales. Sin embargo, los números no mienten y no entienden de colores. Vini es el tercer jugador de la Liga que más faltas recibe, un total de 17 en seis jornadas, sólo superado en una por el rayista Óscar Trejo y en tres por el mediapunta del Athletic Iker Muniain.

Que a Vinicius le pegan como al que más es algo que está fuera de toda duda. Es un regateador, especie en peligro de extinción en un fútbol cada vez más físico, y los defensas abusan de las patadas para frenarle. “Es la única manera”, decía un jugador del Mallorca en pleno partido ante el Real Madrid.

El dato de las 17 faltas que Vinicius ha recibido (o que los árbitros han señalado, mejor dicho) se vuelve aún más demoledor si se comparan con los números de los delanteros del Barcelona, el equipo que está peleando con el Real Madrid en lo más alto de la Liga en este arranque de la competición.

Una caza y una campaña

Lewandowski es el jugador del Barcelona que más faltas recibe. El delantero polaco, actual Pichichi de la Liga, ha sufrido 12 faltas, la mayoría por agarrón. Dembélé, el segundo punta titular del equipo de Xavi que ocupa la demarcación análoga a Vinicius, sólo ha recibido tres faltas, mientras que a Raphinha, que actúa en el otro costado, apenas le han hecho dos.

La conclusión es apabullante: Vinicius ha recibido las mismas faltas que los tres delanteros del Barcelona –Lewandowski, Dembélé y Raphinha– juntos. La caza al joven delantero brasileño del Real Madrid ya comenzó la temporada pasada cuando Vini, en el mejor momento de su carrera deportiva, se convirtió en el jugador más peligroso del Real Madrid junto a Benzema.

Esta temporada la caza a ido a más y parece que los rivales quieren justificar las patadas colocándole a Vinicius el sambenito de provocador.