Vinicius exhibe la ambición del Madrid: «Queremos ganar el Mundial porque el primero nunca se olvida»

Vinicius Jr., que ya está concentrado con el Real Madrid en Miami y este domingo ha completado su primer entrenamiento a las órdenes de Xabi Alonso, ha atendido a los medios oficiales del club desde el campo de entrenamiento del equipo blanco a tres días del debut en el Mundial de Clubes contra el Al-Hilal.

«Estamos con ganas de ganar este primer Mundial porque del primero la gente nunca se olvida y es el único título que el Madrid no tiene. Vamos a por ello», comenzó declarando Vinicius ante los medios oficiales del club.

El atacante madridista también valoró su regreso al trabajo con el grupo: «Llegué ayer por la noche. Me he reencontrado con los amigos, que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Estoy muy contento y listo ya para adaptarme al horario, al calor, al clima y a todo. Estamos aquí todos preparados».

«Estamos entrenando muy fuerte, pero hoy ha sido un poco más tranquilo por el viaje. Estamos preparando ya los partidos. Con el entrenador ya había hablado antes. Estoy muy contento y toca seguir trabajando para ganar muchas cosas con él», explicó Vinicius sobre la figura de Xabi Alonso.

El brasileño también habló de los nuevos fichajes como Arnold y Huijsen: «He hablado muy poco con ellos, pero estoy contento de que hayan llegado para sumar y que sea una bonita época para ellos aquí».

«Hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados porque va a ser muy duro», culminó Vinicius sobre las condiciones a las que se enfrentará el Real Madrid en Miami en su debut en el Mundial de Clubes contra Al Hilal el miércoles.

El Real Madrid comenzará su participación enfrentándose al Al Hilal el 18 de junio en Miami, con el partido programado para las 21:00 horas en horario peninsular español. Su segundo encuentro será el 21 de junio en Charlotte, donde se medirá al Pachuca de México, también a las 21:00 horas peninsular. Finalmente, cerrarán la fase de grupos ante el Salzburgo, en un duelo que tendrá lugar en Philadelphia a las 3:00 de la madrugada, hora peninsular española.

En caso de que el cuadro blanco termine primero en su grupo, jugará los octavos de final el 1 de julio en Miami. Si acaba en la segunda posición, disputará esa ronda el 30 de junio en Orlando, a las 21:00 horas peninsular española. Cabe destacar que sus posibles rivales en octavos saldrán del Grupo G, en el que se encuentran equipos como el Manchester City y la Juventus, entre otros.