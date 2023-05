El Real Madrid y Vinicius dicen basta

Vinicius ha dicho basta. No aguanta más. Lo sucedido en Mestalla es la gota que colma el vaso para un jugador que sufrió insultos racistas en el coliseo valencianista. «Mono», fue lo que tuvo que escuchar el brasileño desde la grada del estadio. Un insulto que provocó el enfado del jugador brasileño y la indignación del Real Madrid. «A Vini se le acaba la paciencia. Y es la pescadilla que se muerde la cola», aseguraban desde el vestuario madridista minutos después de lo sucedido ante el Valencia. Después del último episodio racista vivido en Mestalla, el Real Madrid también dio un paso adelante este lunes sacando comunicado oficial y reuniéndose con el jugador para mostrarle todo su apoyo.

El Real Madrid ha querido salir al paso de toda la polémica condenado los actos racistas de Mestalla y confirmando que denunciarán los sucedido ante la Fiscalía. «El Real Madrid C. F. muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Junior», comenzó rezando un comunicado en el que el club dejó claro que «estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho».

«El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. Por tal motivo, y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inicien», confirmó el club blanco que quiso dar un paso adelante con su jugador después del último episodio racista sucedido en Mestalla.

Minutos después del comunicado, el club publicó a través de su página web la reunión con un Florentino Pérez que le mostró su apoyo y aseguró que el club va a luchar hasta las últimas instancias para que se castigue a los racistas que están atormentando a un futbolista único al que le está afectando la situación. Vinicius está harto y así lo demostró con una publicación en las redes sociales en la que incluso amenazó con una posible salida del país.

Vinicius está harto

«No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí», publicó Vinicius en las redes sociales en un mensaje que deja claro su hastío.

Al mismo tiempo, Ancelotti, que estaba en la rueda de prensa, mostraba su indignación. «El hecho de pensar en tener que quitarlo porque el ambiente es racista no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero pensar en quitarlo por racismo nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Así no. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius. Él es la víctima de un problema muy grave. Yo no soy el más indicado para pensar lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar al fútbol así», aseguraba el entrenador italiano.