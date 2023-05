Vinicius ‘descarta’ a Kvaratskhelia

En el Real Madrid no ficharán a nadie que pueda ocupar el costado izquierdo del ataque. En el club tienen claro que eso es territorio de Vinicius Junior. Por eso descartaron a Rafael Leao cuando se lo ofreció Jorge Mendes y no tienen planeado fichar a Khvicha Kvaratskhelia, delantero del Nápoles que, aunque puede ocupar las tres posiciones del frente ofensivo, donde más cómodo se siente, es siendo extremo izquierdo, justo donde juega el brasileño.

Por este motivo, el Real Madrid no se plantea el fichaje de Kvaratskhelia de cara a la próxima temporada. En el club reconocen el gran curso que está cuajando el georgiano en el Nápoles. En los 37 partidos que ha jugado en lo que va de temporada ha hecho 14 goles y ha repartido 16 asistencias. Unos números que está permitiendo al club del sur de Italia dominar con una superioridad apabullante la Serie A. De hecho, el domingo perdieron la primera oportunidad de cantar el alirón. A pesar de todo esto, por Valdebebas nadie se plantea su fichaje.

Esta no es la primera vez que el Real Madrid dice «no» a un posible fichaje para reforzar el ataque. Ya pasó recientemente con Rafel Leao. Un jugador que también ha seguido el club blanco, pero a por el que no irán porque no tiene sitio. El portugués, al igual que el georgiano, también ataca por la banda zurda, la que es propiedad absoluta de Vinicius. Jorge Mendes, su agente, lo ofreció, pero la respuesta fue negativa.

En el Real Madrid tienen claro que no van a hacer ningún esfuerzo por algún jugador que pueda ocupar la posición de Vinicius Junior. El brasileño es el hombre a liderar el futuro del conjunto blanco en los próximos años y la entidad madridista no está por la labor de hacer un fichaje que le suponga competencia.

Mirando al mercado

En el Real Madrid saben que reforzar el ataque es una necesidad, pero siempre será para buscar un recambio para Benzema. El problema es que en el club sólo convencen Mbappé y Haaland, dos jugadores que tienen complicado hacer las maletas este verano de sus respectivos clubes. OKDIARIO ha contado que los puntas que monitoriza el Real Madrid son Nkunku, Gabriel Martinelli, Adeyemi, Vlahovic y Osimhen.

En el club blanco saben que la mayoría de estos delanteros se irían a cifras superiores a los 80 millones de traspaso, por lo que sopesan si intentar acometer una operación semejante o esperar un verano más por si la puerta de Mbappé puede reabrirse. Porque este verano la prioridad del Real Madrid no es un delantero, sino Jude Bellingham.