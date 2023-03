El dilema de Kvaratskhelia: él es madridista y su familia entera culé

Una de las grandes perlas del Nápoles y promesa del fútbol georgiano a sus 22 años, Khvicha Kvaratskhelia, es aficionado del Real Madrid a pesar de que su padre y su agente son hinchas del Barcelona. Lo ha confirmado su propio representante recalcando que el jugador georgiano «ama al Real».

«Su padre y yo somos aficionados del Barça, pero Kvara ama al Real Madrid. Si lo veo con una camiseta del Barça estaré contento, pero es madridista. Es un jugador para un equipo de ese nivel, ya que está capacitado para jugar en cualquier equipo», afirmaba Mamuka Jugeli, representante del jugador, en un medio de comunicación georgiano denominado Geo Team.

«El director del Nápoles me pide que no tenga prisa, a Kvara le gusta todo allí. Pero una cosa está clara: en Italia no jugará en otro equipo italiano que no sea éste. Dentro de 10 o 15 años, quién sabe, el Inter quizás le querrá. Pero hoy no veo otro equipo que no sea el Nápoles», continuaba afirmando el representante de la joven promesa georgiana.

‘Kvaradona’, como es conocido ya en Nápoles, es uno de los jugadores estrella del cuadro italiano que es líder destacado de la Seria A con 18 puntos más que el Inter de Milán. Además, el Nápoles tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions League.

La temporada del Nápoles está siendo brillante y gran culpa de ese mérito lo tiene Kvaratskhelia. El georgiano lleva 10 goles y nueve asistencias esta temporada en 20 partidos disputados. Su talento, calidad, desborde y disparo lo han convertido en uno los jóvenes talentos más codiciados en toda Europa. Su deseo, como bien ha podido confirmar su agente, es jugar en el Real Madrid y defender el escudo que ama desde pequeño.