Vinicius castiga a los mejores laterales del mundo

Vinicius está en estado de gracia y, partido tras partido, sigue demostrando que el jugador más determinante del mundo. El delantero brasileño del Real Madrid atraviesa por el mejor momento de su carrera y lo volvió a demostrar contra el Chelsea, donde trajo de cabeza a Reece James. Los londinenses tenían muchas esperanzas puestas en que el lateral derecho, considerado uno de los mejores del mundo en su puesto, pudiera frenarlo pero no fue así. El británico se sumó a la larga lista de víctimas a las que ha sometido el madridista.

El atacante está imparable. No importa a quién le pongan delante porque siempre acaba saliendo victorioso de la batalla. Los mejores laterales derechos del mundo han sucumbido ante el talento de Vini, que frente al Chelsea sumó otro nombre a su lista de víctimas. Reece James está en la agenda del Real Madrid. Su talento y su rendimiento en la Premier han llamado la atención del club blanco. El defensor inglés tenía la oportunidad de demostrar su valía en el partido del Bernabéu pero acabó sucumbiendo ante el enorme talento de Vinicius.

El delantero empequeñeció a uno de los mejores laterales derechos del mundo, como ya hiciera con Alexander Arnold en la eliminatoria contra el Liverpool, Achraf en su día o el propio Ronald Araujo en el último Clásico. Hasta ahora, el uruguayo había sido el único capaz de frenar al astro brasileño pero en el último encuentro entre Real Madrid y Barça, Vinicius salió victorioso y acabó desquiciando al charrúa.

The victims of Vinicius Jr. pic.twitter.com/byLwABVLQY — Troll Football (@TrollFootball) April 12, 2023

Nadie para al astro madridista. A sus 22 años, el extremo sigue creciendo a pasos agigantados y ahora mismo parece no tener techo. Vini se ha convertido en uno de los mejores atacantes del mundo y los rivales temen enfrentarse a él. Su talento no tiene límites, es capaz de destrozar con una facilidad asombrosa a los mejores defensores del planeta. Hace que lo difícil parezca fácil.

Vinicius hace pequeños a sus rivales

Jugadores con más de un siete de media en su rendimiento, según Sofascore, firmaron una media de seis en su enfrentamiento contra el internacional brasileño. No hay quién le pare. Los defensores intentan frenarlo a patadas en cada partido, algo que los árbitros de la Liga permiten, porque no pueden con él. Intentan desquiciarle pero siempre acaban sucumbiendo ante el talento de la estrella del Real Madrid. Ahora mismo, no parece que exista un defensor en el mundo capaza de parar a Vinicius.