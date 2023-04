El vídeo del pasado franquista del Barça escuece a la Generalitat: «El Real Madrid manipula la historia»

El vídeo que el Real Madrid empleó para contestar a las graves acusaciones vertidas por Joan Laporta, durante su comparecencia pública para explicar la versión del FC Barcelona respecto al caso Negreira, ha escocido en la sede de la Generalitat catalana. La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, ha opinado que el mencionado mensaje audiovisual difundido por el club blanco constituye «una manipulación de la historia tan burda que parece de manual».

«Quiero decir en nombre del Govern que el vídeo del Real Madrid es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. Es una fake new indecente. Lo peor de todo es que no viene de un usuario en particular, por tanto le tenemos que dar la importancia que tiene viniendo de una institución como es un club de fútbol con tantos seguidores y tanta repercusión», aseguró Plaja frente la prensa.

Además, la portavoz añadió que el vídeo elaborado por el Real Madrid «es muy preocupante y una irresponsabilidad». «Es una ofensa y un insulto a los millones de personas que padecieron el régimen franquista. También el Barcelona, empezando por el presidente de la época, Josep Sunyol, que fue fusilado por el régimen. Puede ser que en Madrid no lo recuerden. Estaría bien que el Real Madrid retirase el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja», solicitó.

En su comparecencia pública, Laporta fue muy duro con el Real Madrid. «Durante 70 años, las personas que debían impartir justicia en el terreno de juego ha sido gente relacionada con el Real Madrid. Que este club alegue que se siente perjudicado me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes», esgrimió. Precisamente este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el Real Madrid sea considerado como «perjudicado» en la investigación del caso Negreira.