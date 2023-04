Valverde rompe su silencio tras la agresión a Baena

Fede Valverde se ha pronunciado por primera vez desde la agresión a Álex Baena tras el Real Madrid-Villarreal de Liga. El futbolista uruguayo ha atravesado por un momento muy duro tras lo ocurrido y asegura que se ha apoyado tanto en su familia como en la gente del Madrid y los aficionados. De hecho, el Santiago Bernabéu coreó su nombre y le ovacionó durante el encuentro de Champions League frente al Chelsea.

A la salida de Valdebebas, Valverde se paró en la rotonda para atender a los aficionados que habían acudido hasta allí y firmar autógrafos. La periodista de GOL le preguntó si estaba mejor anímicamente, a lo que el futbolista respondió con un «sí». Acto seguido, el mediocentro del Real Madrid desveló que «en estos momentos me he apoyado en la familia, en la gente del Real Madrid y toda la gente que me apoya en la calle. La verdad que es bastante de agradecer».