Valverde explica las críticas de su mujer: «Entre Ancelotti y yo nunca hubo conflicto»

Federico Valverde, cuarto capitán del Real Madrid, fue el jugador del equipo blanco encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. El uruguayo busca su título número 15 como jugador de la entidad madridista con tan sólo 26 años.

«Mañana es otra final y venimos con mucha confianza. Sobre todo después de los últimos meses. Hay que estar convencidos de que podemos ganar», comenzó el uruguayo. «El trofeo es muy importante por la confianza que te da para lo que queda de temporada. Ahora queda lo más fuerte y principal y este título, cuando lo hemos ganado, nos ha dado un salto muy importante. También es muy especial el rival», añadió.

«Soy feliz de poder disputar partidos, sobre todo como titular. En la Copa del Rey pactamos jugar 45 minutos. El contento y yo feliz. Yo quiero dejar una huella en el Real Madrid. También me llena de orgullo escuchar a mi familia y ya tendré tiempo de descansar en junior».

«Difícil. Son momentos eufóricos. Si pierdes tienes la sangre caliente, si ganas estás eufórico. Es respetable lo que digan todos. Podemos tener partidos buenos, otros malos. Pero siempre somos el equipo que gana todo y me quedo con eso», comentó sobre el cómo está físicamente tras la semifinal.

«Lo que es ajeno a mí no me pertenece. Mi deber es defender al Madrid, a mi club. Si me pongo en su situación, es duro, es difícil. Siempre, como jugador, se quiere jugar. Es difícil entrenar sabiendo que no puedes jugar. Es la pasión que tenemos, poder jugar. Debe ser duro. Lo importante es que sigan entrenando, se preparen. No es bonito pasar por estos momentos para un jugador», comentó sobre la situación de Dani Olmo y Pau Víctor.

Valverde explicó la polémica generada con su mujer durante el duelo contra el Milan: «Lo importante, entre él y yo nunca hubo conflicto. Como no uso redes, para mí fue toda una sorpresa. El entrenador siempre quiere lo mejor para mí, para el equipo. Y mi mujer en casa igual. No me puedo poner de parte de nadie. Las dos partes defendieron a lo que más quieren. El entrenador al equipo y mi pareja a mí, soy el papá de sus hijos. Lo importante es que seamos honestos y sinceros. Tras el partido no hablamos nada, porque no lo sabía. Después sí tuvimos una charla. Pero no me enojé. Siempre hay que respetar lo que dice el entrenador, el jefe. Hay que seguir siendo un referente para el equipo».

«Son cosas del fútbol que pueden pasar. Son situaciones diferentes y tras 90 minutos uno puede decir lo primero que le viene a la cabeza. Son cosas que sucedieron de parte de los dos equipos y lo importante es que quedó ahí», explicó sobre la tangana con el Mallorca en la semifinal.

Al ser preguntado por el último Clásico, aseguró lo siguiente: «Costó dormir. Fue duro. Creíamos que podíamos ganar tras la primera mitad y en la segunda parte ellos salieron mejor. No hicimos las cosas perfectas y mos perjudicó, pero nos dio muchas ganas para salir adelante».