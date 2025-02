El vacile de Toni Kroos a Vinicius por ser capitán que ya es viral

Toni Kroos no ha perdido su sentido del humor. Después de la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por 0-1 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el alemán no tardó en reaccionar al triunfo de sus ex compañeros. Uno que no se libró fue Vinicius. El brasileño se estrenaba como capitán (con solamente 24 años) y el alemán no faltó de ironía. «Ahora sí puedes hablar con los árbitros», bromeó el veterano en una publicación del 7.

A Vinicius siempre le ha gustado hablar con los árbitros. Sin embargo, ante el nuevo reglamento, «ya no lo puede hacer». Ahora, solamente los capitanes pueden mantener discusiones con los colegiados. No obstante, todo cambió para el carioca en Anoeta. Para su primera capitanía, el 7 del Real Madrid se mostró ejemplar en el campo de juego. A pesar de haber recibido insultos racistas, la actitud de Vini ha sido muy destacable. Fue él mismo quien avisó a Sánchez Martínez de que declarase el protocolo anti insultos cuando las gradas de Anoeta empezaron a gritar «Asencio muérete».

En el plano deportivo, el brasileño no marcó ni asistió, pero su compromiso, sobre todo defensivo, fue muy resaltado. En su banda izquierda, el internacional brasileño repetía los esfuerzos y demostraba que, en un futuro, el brazalete de Chamartín podría ser suyo.

Vinicius quiere marcar una era en el Real Madrid

En las últimas semanas, el culebrón Arabia Saudí – Vinicius dio mucho que hablar. Sin embargo, el carioca está enamorado del Santiago Bernabéu. Además, con apenas 24 años, el internacional con la canarinha está a punto de lograr otra hazaña después de vestir el brazalete: llegar a los 300 partidos de blanco. «Es algo que ni había imaginado ni soñado. Llegar aquí tan joven y jugar tantos partidos. Llegaré a los 300 partidos el siguiente, pero quiero los 400, los 500. Quiero hacer historia en el club», afirmó.

Vini también quiso motivar a sus tropas, a menos de una semana del primer euroderbi en la Champions League contra el Atlético de Madrid. «Estamos en el mejor momento de la temporada, que es cuando llegan los partidos que nos gustan jugar. Ojalá poder jugar todos los partidos posibles», zanjó.

Un momento para la historia

Vinicius entró en la historia del Real Madrid durante el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Por primera vez desde su llegada al club en 2018, el brasileño tuvo el honor de portar el brazalete de capitán. «Es algo muy especial, después de haber jugado tanto tiempo aquí. Es un orgullo para mí y toda mi familia. Hemos pasado mucho para llegar aquí. Sigo cumpliendo sueños y ojalá poder seguir así durante mucho tiempo. Es algo diferente. No imaginas que te pueda pasar a ti. Contento por poder hacerlo en unas semifinales de Copa. No tengo palabras», relató el futbolista.

Vinicius asumió el rol con naturalidad, comunicándose eficazmente con el árbitro y liderando al equipo en el campo hasta el descanso, momento en el que cedió el brazalete a Lucas Vázquez tras su entrada al juego. Esta hazaña marca otro capítulo significativo en la trayectoria del carioca con el Real Madrid, que comenzó cuando se unió al club en julio de 2018, inicialmente para el Castilla.

Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una pieza fundamental del primer equipo, acumulando logros notables como dos Champions League, en las cuales anotó los goles decisivos en ambas finales. Ser capitán, aunque fuera por un tiempo limitado, se suma a su ya impresionante lista de logros y subraya su creciente importancia en el club. Vinicius continúa escribiendo su historia en el Real Madrid, y su meta es seguir dejando una huella indeleble en la entidad madridista.