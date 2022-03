El último guiño de Haaland al Real Madrid

La remontada del Real Madrid en la Champions League continúa siendo uno de los principales temas en cada tertulia futbolera, por la exhibición de garra y fe de un equipo decidido a mantener su idilio con la máxima competición europea de clubes. Uno de los que vibró con la gran actuación de los blancos, en especial con Karim Benzema, fue el delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, uno de los grandes objetivos para el Madrid en el próximo verano. El noruego tuvo un nuevo guiño con los blancos y es que noches como la que se vivió en el Bernabéu el pasado miércoles son un auténtico gancho para atraer a los mejores.

Erling Haaland está llamado a ser uno de los protagonistas del verano, ante su esperada salida del Borussia Dortmund. El delantero es uno de los grandes objetivos del Real Madrid y el club blanco aparece como el mejor posicionado para contar con sus servicios. El noruego ha tenido un nuevo guiño con el conjunto madridista, después de su memorable remontada ante el París Saint Germain en la Champions League. Lo hizo a través de las redes sociales, ‘celebrando’ la victoria de los de Carlo Ancelotti para meterse en los cuartos de final y apear al todopoderoso equipo parisino.

El gran protagonista de la noche en el Santiago Bernabéu, Karim Benzema, colgó en sus redes sociales una foto celebrando el tanto de la victoria hacia la grada, en la que los aficionados madridistas se entregaban a su equipo en una noche histórica en la Champions. El francés, que con su hat-trick superó a una leyenda como Alfredo Di Stéfano para ocupar el tercer puesto de máximos goleadores de la historia del Real Madrid, acompañó la foto con un «¡Hala Madrid!» y entre el más de un millón de seguidores que dieron ‘me gusta’ a la foto había uno especialmente señalado: Erling Haaland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karim Benzema (@karimbenzema)

No es el primer guiño de Haaland al Real Madrid ni a Karim Benzema en particular. El noruego ha señalado en múltiples ocasiones al nueve blanco como uno de los mejores delanteros del mundo y es que el galo, a sus 34 años, está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera. Sólo en la Liga, ha marcado 20 goles, con siete por delante de su principal perseguidor, Enes Ünal, mientras que en la Champions lleva ocho goles y fue el auténtico héroe de la noche del miércoles.

Pendientes de su evolución

Erling Haaland continúa recuperándose de su lesión, que le tiene apartado de los terrenos de juego desde hace varias semanas y no se le espera hasta el próximo mes de abril. Está siendo una temporada especialmente complicada para él, con muchas lesiones que le han hecho perderse un buen número de partidos. En una entrevista el noruego reconoció cierta preocupación y que su objetivo es encontrar la forma de evitar más lesiones que frenen su evolución, una situación que también mantiene al Real Madrid atento.

En lo que va de temporada, el delantero del Borussia ha estado de baja durante unos cuatro meses y medio, aunque ello no le ha hecho mella en su olfato goleador, pues en cuanto ha regresado se ha reencontrado con la portería y pese a que no está gozando de continuidad lleva ya 23 goles en su casillero particular.