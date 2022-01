Guiño de Haaland a Benzema

Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund y uno de los nombres en la agenda blanca, ha lanzado un guiño al que podría convertirse en su compañero de vestuario Karim Benzema en un futuro no muy lejano. El noruego, uno de los hombres más deseados entre los clubes de Europa, ha situado al francés en el podio de los mejores delanteros del mundo, dignos merecedores del premio The Best.

«Si fuera por el año pasado diría Lewandowski. Sí, Lewandowski, número uno. Y después, para mí, Benzema, que también ha estado fantástico. Pero también lo diría de Messi, que ha estado sobresaliente. Por lo que Benzema y Messi compartirían el segundo y tercer puesto», aseguró Erling Haaland. El jugador del Borussia Dortmund eligió al delantero del Real Madrid como uno de los merecedores del premio The Best que organiza la FIFA desde 2016 y que reconoce al mejor jugador del mundo de cada temporada.

Haaland también ha hablado de su actual situación, mientras intenta recuperarse de una rotura de fibras que deja en el aire su presencia en el trascendental encuentro del Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen, en la Bundesliga. El equipo es segundo, con seis puntos menos que el Bayern de Múnich y se sitúa por encima de su próximo rival, al que tiene a ocho puntos. «Volveré pronto. Espero que más pronto que la vez anterior. Estoy entrenando bien», aseguró Haaland.

El delantero está pasando por una temporada complicada en la que ha sufrido ya tres lesiones. Una situación verdaderamente frustrante para el talentoso delantero noruego. «El peor sentimiento es no estar disponible para jugar, porque es básicamente tu trabajo…. Pero es parte de esto, aunque no sea bueno. Pero esto resulta un buen entrenamiento mental si puedes superarlo. Y esto me hace estar más hambriento de éxito», dijo el ambicioso jugador.

«Si debo mejorar una cosa es no lesionarme»

En una charla con el ex internacional noruego Jan Aage Fjortoft, ofrecida a través de la plataforma de streaming Viaplay, Haaland muestra su lado más ambicioso y perfeccionista. «Creo que puedo mejorar en todo. Si dices que soy bueno en la finalización…Creo que la puedo mejorar mucho más. Y…sí, todo. Puedo ser más rápido y puedo ser más fuerte. Puedo hacerlo», decía el delantero, focalizado en seguir mejorando en todas sus habilidades.

Las lesiones que ha tenido a lo largo de esta temporada son una de sus principales preocupaciones en este momento y concentran su objetivo para este año. «Si debo mejorar alguna cosa es no lesionarme. Porque si no me lesiono, jugaré más partidos y progresaré mucho más. Y si me preguntas qué metas tengo para 2022, incluso para el resto de mi carrera, es no estar lesionado», aseguraba Haaland.

El delantero del Borussia Dortmund también aclaró sus declaraciones pasadas sobre la presión que estaba recibiendo de su club en referencia a su futuro. «Sentí que era hora de que dijera algo. Muchos otros estaban hablando, así que eso fue todo. Y ahora realmente no quiero decir mucho más. Lo dicho, dicho y seguimos», zanjó el delantero.