Las semifinales entre Argentina y Croacia pudieron suponer el último baile de Luka Modric con su selección. El mediocentro del Real Madrid ha sido uno de los jugadores más destacados del Mundial que se está jugando en Qatar, guiando por segunda vez consecutiva a su equipo nacional a unas semifinales. Cayeron contra la albiceleste y, aunque aún queda en juego la final de consolación para conocer al tercer y cuarto clasificado, lo cierto es que el veterano futbolista del conjunto blanco pudo disputar sus últimos minutos como mundialista y quién sabe si también como internacional.

Al término del encuentro Modric no quiso pronunciarse sobre su futuro con el conjunto ajedrezado. «No sé, vamos a ver. No es momento de hablar de esto», apuntó al ser preguntado sobre su retirada de la selección. En el horizonte se presenta la Final Four de la Nations League, en la que los croatas participarán junto a España, Holanda e Italia en el mes de junio.

Todo apunta a que Modric podría aguantar hasta entonces, para buscar así su primer título con su equipo nacional. Un título que sería también el primero para Croacia y que del que se han quedado a las puertas ya en dos ocasiones desde que debutara en 2006, tras participar en cuatro Mundiales y otras tantas Eurocopas. Podría incluso prolongar su estancia en la selección hasta la próxima cita continental, que será en 2024.

Lo que parece claro es que no llegará al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, Canadá y México. Quedan aún tres temporadas y media y, aunque el madridista sigue en plenas condiciones físicas, para entonces tendría 41 años.

En su último año de contrato

Luka Modric ha demostrado en Qatar que aún le queda gasolina más que de sobra para mantenerse a pleno rendimiento. Durante este Mundial ha dejado claro que sigue siendo el mejor en su puesto a pesar de su veteranía y, aunque quede la duda de saber si seguirá jugando o no con Croacia, no parece que este vaya a ser el año de su último baile con el Real Madrid.

La política de renovaciones del club es clara y a partir de la treintena únicamente se renueva a los jugadores de año en año. Con Modric no hay excepción, por lo que su actual contrato acaba el 30 de junio. Esto quiere decir que a partir del próximo 1 de enero es libre para negociar su fichaje por cualquier otro club. Sin embargo, las dos partes están destinadas a entenderse y prorrogarlo.

En el Madrid están sorprendidos con su rendimiento en el Mundial, mientras que el plan del balcánico es claro: intentará acabar su carrera en el Bernabéu. Es su deseo y, teniendo en cuenta su trayectoria y el estado físico en el que aún se encuentra, todo apunta a que vestirá de blanco hasta que él quiera.