Tuchel: «Este partido es una final, no pienso en la vuelta»

Thomas Tuchel atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentara a Bayern de Múnich y Real Madrid en la ida de las semifinales de la Champions. Los alemanes buscarán un buen resultado en el Allianz con el objetivo de hacerlo bueno dentro de una semana en el estadio Santiago Bernabéu.

«No voy a hablar sobre Hoeness. Con Upamecano, De Light, Laimer estamos analizando su seguimiento. Hay que esperar. Veremos después del entrenamiento», comenzó afirmando Thomas Tuchel sobre el dilema central del Bayern.

«Carlo Ancelotti es una leyenda. Vamos a prepararnos bien, aunque tenemos un día menos en la preparación. Todos estamos ilusionados para afrontar este partido. Carlo muestra calma y experiencia. Es importante centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que tener disciplina para encontrar soluciones. Tenemos experiencia, los jugadores y yo», señaló el técnico del Bayern de Múnich.

Thomas Tuchel también habló de Bellingham:»El desarrollo de Jude Bellingham es increíble. Cuando juegas para un club tan grande juegas para esto. Él lo maneja bien. Aunque las expectativas sean enormes. Tenemos que encontrar soluciones». El ex del Borussia es uno de los pilares fundamentales en el conjunto que dirige Carlo Ancelotti. Jude fue clave en el empate contra el City en el Etihad.

«Debemos tener táctica, pero también libertad. No podemos pensar sólo en lo táctico. Los jugadores son los conductores del coche, que es el equipo. Los jugadores necesitan esa libertad. Los detalles pequeños son los que van a decidir este partido. Quizás un poco de suerte nos ayuda, pero no podemos depender de ella», señaló el técnico alemán. «Es un partidazo. Son unas semifinales increíbles. No sé si es lo máximo. Pero como aficionado del Bayern este duelo es algo increíble».

«Jugamos con el Chelsea, PSG y Dortmund. Benzema fue clave e influyó mucho. Ahora Jude Bellingham es el que tiene esa figura. El sistema ha cambiado. Con Vinicius y Kroos como jugadores dominantes. En general, la tarea de jugar contra el Real Madrid es llevar al ataque a jugadores, pero también estar listos en defensa. Cuando te falta uno detrás, siempre debes alcanzar el equilibrio», afirmó Thomas Tuchel.

Tuchel también dijo, muy seguro de sí mismo, que Gnabry marcará este martes: «Yo no sé por qué. Pero sé que Gnabry va a marcar un gol seguro». De esta manera confirmó su presencia en la ida de la semifinal contra el Real Madrid en el Allianz Arena.

«Este partido es como una final. Vamos a encontrar la alineación como si fuera para una final. Si sabemos que algunos jugadores no van a poder jugar el partido entero, pero no vamos a pensar que queda un partido de vuelta. Quiero pensar en solo un partido para ganarlo y llegar en las mejores condiciones», confirmó Thomas Tuchel.

«Nuestro objetivo es llegar a Wembley. Derrotamos al Arsenal y nos dio mucha confianza. Y jugar ante el Real Madrid es un paso muy importante. Estamos con muchas ganas de competir. Nos centramos sólo en el partido de mañana», culminó Tuchel.