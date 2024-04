Tuchel: «Gnabry jugará contra el Real Madrid… y marcará»

Thomas Tuchel llevó a cabo unas declaraciones que se le pueden volver en su contra en muy pocos días. El entrenador del Bayern de Munich acudió a rueda de prensa antes del partido de este sábado ante el Eintracht de Frankfurt y vaticinó lo que va a ocurrir el próximo martes en el Allianz Arena ante el Real Madrid. «Serge estará disponible el martes. Creo que jugará y marcará», dijo el entrenador alemán.

«Desafortunadamente, Dayot Upamecano se ha torcido el tobillo en una sesión de entrenamiento. Le duele mucho y es duda para mañana. Tenemos que esperar», dijo Tuchel sobre el central francés. Por otro lado, habló sobre la situación de Gnabry y Sané, dos jugadores importantes en la parcela atacante del equipo muniqués: «Serge estará disponible el martes. Creo que jugará y marcará. Veremos si es suficiente para ser titular o salir desde el banquillo. La situación de Leroy la estamos valorando día tras día. Es una carrera contrarreloj de cara al martes. Se está entrenando al margen. No puedo hacer una predicción ahora mismo».

Pero antes del partido ante el Real Madrid, el Bayern de Munich se enfrenta este sábado al Eintracht de Frankfurt en un encuentro donde no se juegan nada, pues la Bundesliga ya está ganada por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Tuchel considera que no tendrá una relevancia mayor y que no se trata ni de un examen ni de una prueba antes de enfrentarse a los blancos. Es simplemente un partido más.

«No podemos ensayar nada para el Madrid contra el Frankfurt, es una situación completamente diferente. Se hablará mucho del Madrid cuando nos enfrentemos al Eintracht y al Stuttgart la semana que viene. Tenemos que aceptarlo, es normal. Mañana queremos rendir al máximo porque necesitamos los puntos y queremos mantener el impulso. Paso a paso y ya vendrá lo que tenga que venir», dijo el técnico bávaro.

Tuchel se centra en el Real Madrid

Para terminar, Tuchel parece que ya está pensando en el Real Madrid. El Bayern de Munich se enfrentará al Eintracht de Frankfurt, pero parece que lo hará con un gran número de futbolistas suplentes. En cambio, su rival se sitúa en el sexto puesto de la clasificación de la Bundesliga y está jugándose con el Friburgo, Augsburgo y Hoffenheim un puesto en la Conference League. Por ello, para el equipo visitante el encuentro tiene una importancia capital.

«Ya los hemos visto varias veces, también con nuestros analistas. No te lo esperas cuando marcan. Tienen una calidad individual enorme y mucha potencia en las transiciones. Eso es lo que les define, siempre son una amenaza y capaces de progresar y ganar. Pueden sobreponerse a momentos difíciles, es algo que les gusta», zanjó el entrenador alemán.