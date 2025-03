El troleo de Marcelo a Broncano antes del derbi: «No sabía si traer la de la Décima o la de la Undécima»

Marcelo, ya retirado del fútbol profesional, no perdió la oportunidad de vacilar a David Broncano el pasado lunes en su programa de televisión a 24 horas del derbi madrileño de Champions League que se disputa este martes en el Santiago Bernabéu. El troleo del ex jugador madridista fue histórico regalándole una camiseta del club blanco al presentador con una dedicatoria muy especial.

«No sabía si traerte la de la Décima o la de la Undécima», le señaló Marcelo a David Broncano en forma de troleo causando las risas entre el público. Y es que el ex jugador del Real Madrid le regaló al presentador televisivo una camiseta del club blanco conmemorativa de la final de la Champions de 2016 que disputaron Madrid y Atlético de Madrid en el estadio San Siro de Milán y que levantó el cuadro madridista. Aquella Champions fue la Undécima para el Real Madrid.

David Broncano no se esperaba este regalo envenenado de Marcelo y su cara fue un poema. Pero el ex lateral madridista siguió vacilándole y le expuso el dilema que había tenido antes de traer esta camiseta. Y es que había pensado incluso traerle la camiseta de la Décima. Hay que recordar que Real Madrid y Atlético de Madrid se han enfrentado en dos finales de Champions League y las dos cayeron para el lado blanco. La Décima y la Undécima. En Lisboa y en Milán.

«No vamos a empezar mal, porque tú me vas a entender. Es un regalo que… vas a entender (risas). No hay número ni nombre. Pero hay algo en el pecho…», le dijo Marcelo en el momento de entregarle la camiseta a David Broncano. El presentador no se lo podía creer. Y es que la camiseta del Real Madrid de la temporada 15/16 tenía la inscripción grabada en el pecho de la final de la Copa de Europa del 28 de mayo de 2016 entre blancos y rojiblancos. Una final que el Atleti perdió. Finalmente el presentador televisivo se lo tomó con buen humor.

🎯 @MarceloM12 le da a Broncano donde duele. #LaRevuelta pic.twitter.com/H7sC5lfX64

— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 3, 2025

La anécdota de Marcelo sobre la final de Lisboa

El programa de La Revuelta de David Broncano con Marcelo dio para mucho. El ex jugador madridista dejó varias perlas y contó una anécdota muy curiosa de la final de la Champions de 2014 entre blancos y rojiblancos en Lisboa que terminó con la Décima para el Real Madrid.

Marcelo desveló ante el presentador de televisión que en la final de Lisboa en 2014, antes del gol de Sergio Ramos en el minuto 93, y con el Atlético de Madrid ganando 1-0 gracias a un gol de Godín en el primer tiempo, el banquillo rojiblanco estaba descorchando las botellas de Champán una vez llegó el 90 de partido. Una historia que el ex jugador madridista la cuenta con una sonrisa en la cara, ya que luego llegó el mágico gol de cabeza de Ramos, el partido se fue a la prórroga y los blancos levantaron la Copa de Europa ganando 4-1 a su eterno rival.