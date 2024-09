El Tourmalet del Real Madrid: 7 partidos en 21 días

Lo apretado del calendario y los constantes parones FIFA para que jueguen las selecciones durante esta primera parte de la temporada provocan que los equipos que participan en competiciones europeas se vean obligados a encarar mucha carga de encuentros en poco tiempo. Es lo que le va a ocurrir al Real Madrid a partir de este sábado. Los de Ancelotti van a afrontar su particular Tourmalet con siete partidos en apenas 21 días, ya que a los compromisos ligueros hay que sumarle que regresa la Champions League, con un nuevo formato y más choques.

La primera batalla a la que tendrá que hacer frente el equipo blanco será este sábado en San Sebastián. La Real Sociedad, con bastantes bajas, espera en Anoeta y el Real Madrid no puede permitirse el lujo de dejarse más puntos por el camino en este inicio de competición. Los tropiezos en Mallorca y Gran Canaria, unidos al pleno de victorias del FC Barcelona, han provocado la sensación de no tener margen de error ya en la cuarta jornada.

Además, hay que tener en cuenta las bajas con las que Ancelotti ve mermada su plantilla: la duda de Militao, aparentemente resuelta para este mismo fin de semana, y el susto de Arda Güler con Turquía han sido los últimos sobresaltos para el cuerpo técnico blanco. Bellingham, Tchouameni y Mendy están en la última fase de su recuperación aunque el club no quiere forzar consciente de que la temporada es larga y es de suma importancia evitar recaídas que aumenten el tiempo de baja. A Ceballos no se le espera hasta final de octubre mientras que con Camavinga y Alaba no se podrá contar hasta final de año o principios de 2025.

Apenas tres días después del partido en Anoeta llega el debut en Champions. El Stuttgart visitará el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la renovada competición europea en busca de dar la sorpresa y puntuar en casa de uno de los grandes favoritos al título. Tras cuatro días sin partido, de nuevo choque liguero, otra vez en el santuario blanco y ante el Espanyol, un recién ascendido que no debería poner en problemas a los de Ancelotti para cosechar los tres puntos.

Sprint, antes de otro parón

El martes día 24, los blancos cierran la trilogía que se va a rodar en el Bernabéu recibiendo al Deportivo Alavés en una jornada de Liga intersemanal. Tras este encuentro será cuando los jugadores madridistas podrán disfrutar del mayor periodo de descanso durante esta particular etapa de montaña. Cinco días hasta que visiten el Civitas Metropolitano, un estadio que se le atragantó la temporada pasada pero, al menos, el Real Madrid no tendrá que viajar fuera de la capital de España, lo que siempre supone un respiro.

Un traslado que no podrá evitar en su siguiente compromiso europeo. Los de Ancelotti tendrán que desplazarse hasta la ciudad de Lille para disputar el segundo partido de esta nueva liguilla. Tras el conjunto francés, el Real Madrid tendrá que prepararse para recibir en el Santiago Bernabéu al siempre peligroso Villarreal justo antes de que el nuevo parón FIFA se haga presente y frene las competiciones de clubes durante dos semanas. Sin duda, un calendario infernal del que tratará de salir airoso el vigente campeón de Liga y de Europa.