Carlo Ancelotti desvela el motivo por el que dejaría el Real Madrid

Ancelotti ha pasado unos días en México donde ha podido compartir su visión del fútbol y su éxito como entrenador con miles de jóvenes que estaban ansiosos por escuchar las palabras y la experiencia del único entrenador que ha sido capaz de ganar cinco Copas de Europa. El evento El Nuevo México Siglo XXI contó con la presencia del técnico del Real Madrid que aseguró sentirse con la misma energía e ilusión que tenía en sus comienzos en los banquillos.

Carletto aseguró que, aunque puede aparentar serenidad y tranquilidad en su gestualidad, se sigue poniendo nervioso antes de los partidos. «Hay que mantener la calma para afrontar las situaciones del juego. Todavía estoy nervioso antes de un partido, siento presión y mientras eso no cambie seguiré adelante. Si ya no me siento nervioso, ese día tendré que parar», dijo el entrenador madridista que, a pesar de sus 65 años, sigue con la misma pasión por el fútbol, lo que le hace seguir en activo.

«Antes de un partido te preocupas, tienes un sentimiento negativo, piensas que las cosas no van a salir bien. Pero cuando comienza el juego, todo se detiene. Hay que encontrar la calma para afrontar las situaciones del juego», insistió el técnico italiano, que no esconde sus pensamientos pesimistas antes de un encuentro hasta que el esférico se pone a rodar.

Ancelotti reconoce que sigue teniendo cuerda para rato y que no se deja guiar por la edad sino por sus sensaciones. «Seguiré siendo entrenador hasta que se me pase la fiebre por el fútbol. Han pasado cosas maravillosas en mi vida, pero también momentos difíciles. Mi vida era normal. Tuve la suerte de tener un trabajo que es mi pasión. Estoy agradecido al fútbol por darme esta oportunidad», reconoció Carletto que va a afrontar su cuarta temporada al frente del Real Madrid desde que regresó en esta segunda etapa al club blanco en junio del 2021.

La gestión de Ancelotti

Una de las facetas que más valor otorgan a la forma de entrenar y de dirigir un vestuario de Carlo Ancelotti es su forma de gestionar a la plantilla, al grupo humano. «Rara vez me enfado, pero cuando lo hago, ¡me asusto! Siempre existe la idea de usar palos y zanahorias para conseguir que un burro haga algo. Generalmente prefiero la zanahoria porque así el burro te ayuda más», defiende el italiano, que es conocido por intentar tener siempre una relación estrecha con sus futbolistas tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Ancelotti está convencido de que esta es la mejor forma de conseguir el máximo nivel posible de sus pupilos. «Así mis jugadores pueden lograr un mejor rendimiento. Esto no es fácil porque un jugador siempre quiere jugar. Sólo pueden jugar once, pero si logras construir una buena relación personal con ellos, te ayudarán a trabajar mejor. Tienes que ser honesto con la gente», argumenta el transalpino. Una honestidad que él también lleva a puerto, por ejemplo, en las ruedas de prensa cuando tiene que reconocer que el equipo no ha jugado bien como ocurrió tras los partidos ante el Mallorca y Las Palmas.