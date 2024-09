Ancelotti: «Raramente me enfado, pero cuando me enfado me vuelvo bastante loco»

Carlo Ancelotti estuvo presente en el evento ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim y repasó su trayectoria como entrenador y destapó algunos secretos de cómo vive los momentos previos a los partidos. También habló sobre Mbappé y Endrick y sus planes de retirada.

Sobre las dificultades que encuentra en el día como entrenador del fútbol. Y más en el Real Madrid: «Las encuentro cada día. Es un trabajo de mucho poder y responsabilidad. Puedo elegir a qué hora entreno, a quién pongo, pero al final es una relación entre personas. Ese es el aspecto más importante. Yo a veces les pregunto a los jugadores ‘quién eres tú’ y ellos me dicen ‘soy un jugador’. Y yo les digo ‘no, tú eres una persona que juega al fútbol’. Yo intento tener relación a nivel personal además de profesional porque así puedes sacar mejor rendimiento del profesional».

«Debes ser honesto con la gente. He formado mi carácter rodeándome de gente tranquila. Para que la elección sea honesta debes ser como tú», comenta la cercanía con los jugadores.»Es muy difícil explicar cómo debe ser un líder. Es mucho más importante convencer que imponer. Un líder debe tener la capacidad de escuchar a los que trabajan contigo. Siempre te pueden dar ideas que pueden ayudarte. Es importante escuchar y no pensar que tú sabes todo porque eres el jefe. Siempre se puede aprender», añade sobre cómo debe ser un líder en un vestuario.

Por otro lado, Ancelotti habló sobre cómo unir en un vestuario a jugadores de gran relevancia como Mbappé, Vinicius y compañía: «El Real Madrid tiene una exigencia muy alta porque es el club más grande del mundo. Tiene a los jugadores más grandes. Hay que ser capaz de meter la calidad de ellos al servicio del club. Eso es lo que intentamos hacer cada año. Este año, los nuevos como Kylian y Endrick se están adaptando muy bien. Vamos a hacer una gran temporada compitiendo en todas las competiciones».

«Ganar es muy complicado, pero el deber que tenemos es competir todos los partidos como siempre en este club. Nunca rendirse y competir hasta el final. Eso es lo que debes hacer cuando te pones esa camiseta», prosigue el italiano.

Ancelotti, ante la victoria y la derrota

«La derrota es un momento de tristeza pero un momento de oportunidad para intentar mejorar las cosas. Hay que levantarse, como en la vida. La victoria no es felicidad real. Lo veo como un alivio porque tres días después tienes otro examen. Puede volver la crítica. Y la crítica te molesta cuando no eres capaz de hacer autocrítica. Si la haces, la crítica pasa a un segundo plano».

Sobre las críticas: «Debes tener la idea clara de lo que debes hacer. Es importante escuchar a tu asistente, al jugador… Una vida sin presión o un poco de estrés no existe. El día que no tenga emoción antes de un partido, es el día en el que tengo que parar. Antes de un partido hay preocupación, hay sentimiento negativo pensando que no va a salir bien, que nos van a marcar un gol… Cuando empieza el partido, todo para. Entonces, hay que buscar la tranquilidad para manejar las situaciones del juego».

«Tres o cuatro horas del partido llega siempre esa sudoración, el corazón se acelera, llega el pensamiento negativo. Siempre es igual… Esa es la soledad del entrenador, que no la puede compartir con nadie. Es algo individual. No lo puedo compartir. Mi familia y mi mujer me ayudan, me apoyan… pero las dificultades son algo individual que yo manejo bien», comenta el entrenador del Real Madrid sobre los momentos previos a un partido.

Su futuro como entrenador

También habló sobre hasta cuándo seguirá entrenando: «Me veo mucho tiempo dirigiendo, sí. Seguiré hasta que el fuego que tengo por el fútbol se acabe».

Para terminar, Ancelotti reconoció que «hay que ser positivo siempre en el banquillo porque tú debes de hablar con los jugadores. No es verdad que sea siempre sea tranquilo. Raramente me enfado, pero cuando me enfado me vuelvo bastante loco. El caballo tiene dos maneras para saltar: con la fusta o con la carota. De las dos maneras salta. Hay que elegir. Si le das con la fusta te puede tirar luego desde atrás, si le das carota te ayuda».