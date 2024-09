Mbappé: «Cuando llegué a Madrid me dijeron que la operación de nariz no era necesaria»

Kylian Mbappé compareció en rueda de prensa antes del primer partido de Francia después de la Eurocopa ante Italia. El delantero del Real Madrid repasó la actualidad en torno a su figura y los periodistas incidieron en sus primeros días en el conjunto blanco. El capitán de ‘Les Bleus’

El delantero francés fue preguntado en primer lugar sobre su adaptación al conjunto blanco: «Estoy muy contento de estar en el Real Madrid.Todo está funcionando muy bien. Está mejorando mi rendimiento poco a poco. He mercado, así que están funcionando las cosas. Vengo con la misma energía de siempre a la selección francesa».

Sobre estar con Francia: Siempre vengo a ganar para la selección francesa. Estoy contento de estar en Madrid, pero mi placer por estar con Les Bleus no ha cambiado». Por otro lado, regresará al Parque de los Príncipes: «El estadio es especial. He pasado muchos años aquí y tengo muchos recuerdos. Es el estadio que mejor conozco de mi carrera por el momento. Tengo solo buenos recuerdos con mi familia, con los jugadores. El recibimiento de mañana, no espero gran cosa. Lo más importante es ganar y comenzar bien la Nations».

También fue preguntado sobre si la Nations League es un desafío para ellos: «No lo sé. Esta competición la ganamos, generándonos una alegría inmensa. La hemos perdido y tampoco fue el fin del mundo. No sé qué más decir. Vamos a intentar darlo todo para vestir la camiseta de la selección francesa. El partido de mañana hay que ganarlo. Me acuerdo que ganamos esta competición en Italia. Es importante volver a la selección con una victoria».

«Ya no tengo la nariz rota, ¡así que estoy bien desde la Eurocopa! Mi posición, puedo jugar en las tres posiciones de ataque. No cambia mucho, puedo jugar en las tres posiciones y lo he hecho bien en las tres. Me siento bien. Sinceramente, física y mentalmente estoy bien», dijo sobre la fractura de nariz que sufrió en la Eurocopa.

Mbappé fue aconsejado a no operarse

Y es que, tras la fractura de nariz en la Eurocopa, se pensó que debía pasar por quirófano, pero Mbappé lo dejó claro en rueda de prensa. «Cuando llegué a Madrid, me hice exámenes y me dijeron que no era necesario operarme. La operación no es necesaria».

Además, fue preguntado sobre el litigio que mantiene con el PSG en torno al salario que dejó de percibir en los últimos meses en el club parisino y que le ha llevado a denunciarlo en los tribunales, pero el jugador ha querido restarle importancia y sólo dedicar buenas palabras a su ex equipo: «Yo solo tengo buenos recuerdos con el PSG. Es un club que me ha dado todo. Pasé siete años maravillosos. La realidad es que les deseo lo mejor”.

«¿Quieres revanchas respecto a algunas cosas?», era preguntado. «No, tal vez sea mi edad, estoy aprendiendo que la venganza no existe. Lo que pasó el año pasado pasó, y eso me ayudará a no volver a cometer los mismos errores», zanjó Mbappé.