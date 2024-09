Militao apura para San Sebastián

Buenas noticias para Carlo Ancelotti en el segundo entrenamiento de la semana. El entrenador italiano ha podido contar en la mañana de este miércoles con la presencia de Eder Militao en una parte del mismo y esto hace indicar que podría estar disponible para San Sebastián este fin de semana. Además, se reincorporaron a los entrenamientos los internacionales que han estado con sus países esta semana: Brahim, Arda Güler, Fede Valverde, Mbappé, Carvajal y el mencionado Militao.

Eder Militao se lesionó con Brasil al sufrir una sobrecarga en el recto anterior de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado era de 10 días por lo que su presencia en San Sebastián estaba prácticamente descartada, pero en el entrenamiento de este miércoles ha realizado una parte de la sesión con el resto de sus compañeros, por lo que puede que incluso sea literal ante la Real Sociedad este sábado.

De esta manera Militao le da una buena noticia a Carlo Ancelotti ya que podría estar disponible para el importante partido de este fin de semana después de un parón de selecciones en el que el Real Madrid había perdido a Mendy (aunque ya recuperado), Tchouaméni y Ceballos (en el último encuentro liguero ante el Betis). El central brasileño se entrenó en solitario este martes, pero en la mañana del miércoles se le ha podido ver junto al resto de sus compañeros en una parte del entreno.

Luka Modric fue el único que se había reincorporado a los entrenamientos el martes, mientras que este miércoles ha sido turno para Carvajal, Brahim, Güler, Mbappé y Valverde. El jueves y viernes terminarán por incorporarse los brasileños y Lunin. La buena noticia de Militao se une a las ya conocidas de Vallejo y Mendy, que también superaron sus respectivas lesiones y se entrenaron este lunes con sus compañeros. Todos ellos irán convocados a San Sebastián y darán alas a un Carlo Ancelotti que había sufrido varias lesiones de sus jugadores en la última semana.

El centrocampista se lesionó el pasado 23 de agosto del músculo delgado plantar y en teoría debería haber estado un mes en el dique seco. Pero Bellingham viene acortando plazos y está próximo a ser la mejor noticia de este mes para el Real Madrid, que había perdido hasta cuatro efectivos en los últimos siete días (Mendy, Tchouaméni, Militao y Ceballos).

Bellingham podría aligerar la enfermería, pero realmente su vuelta no se confirmará hasta que se pruebe a él mismo sobre el césped de la ciudad deportiva Real Madrid. Y por el momento, el inglés no se ha dejado ver por los campos de entrenamiento y se ha mantenido al margen dentro del gimnasio. La expedición blanca viajará a San Sebastián en la mañana del sábado y el deseo del inglés es subirse al avión para poder jugar algunos minutos en el Reale Arena. No obstante, todo dependerá de cómo evolucione de su lesión, las sensaciones que el propio jugador tenga y lo que acuerde con los servicios médicos del club, así como con Carlo Ancelotti.