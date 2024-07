Toni Kroos siempre será recordado como una leyenda del Real Madrid. Su paso por el club de Concha Espina, que cubre una década entera, se puede calificar como más que exitoso a juzgar por los títulos que el alemán ha levantado en el conjunto blanco. Los más importantes, las cinco Copas de Europa. La última, en un estadio tan mítico como Wembley, y ante el Borussia de Dortmund, mismo rival que contra el que consiguió su primera Orejona con la camiseta del Bayern de Múnich.

La trayectoria de Toni Kroos en el club blanco no la habría escrito ni el propio centrocampista alemán. Debutó recién aterrizado, en una Supercopa de Europa contra el Sevilla, y ya demostró que era un jugador diferente. Parecía que llevaba años jugando con sus nuevos compañeros. El Real Madrid era una máquina perfectamente engrasada y Kroos supo adaptarse a la perfección desde el primer día.

Ahora, el mediocentro ha desvelado uno de los motivos por los que encajó tan bien en el vestuario blanco. Lo ha hecho en el pódcast que emite junto a su hermano y ha dado los nombres de los futbolistas que mejor le acogieron y que le hicieron más sencilla su llegada a la plantilla madridista. «No seré justo porque me dejaré a alguien, pero si tengo que nombrar a tres, me quedo con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Modric. Casemiro también me ayudó mucho», ha afirmado el ya ex futbolista.

Un hecho que no debería llamar la atención en exceso, puesto que tanto el luso como el central español eran, junto a Iker Casillas, los absolutos líderes del vestuario y, por tanto, los encargados de hacer que los nuevos fichajes se sintieran involucrados e integrados desde el primer momento. El croata y el brasileño, aunque no tenían aún tanto peso en la plantilla, siempre han demostrado una gran personalidad y carácter de capitán, por lo que tampoco es de extrañar que asumieran ese rol con el que, a la postre y con los años, iba a ser su compañero en el centro del campo más laureado de la historia del fútbol.

Kroos, leyenda del fútbol

El alemán, siempre discreto, tanto dentro como fuera del campo, no ha hecho más que aumentar su leyenda anunciando su retirada en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Titular indiscutible en el Real Madrid y en su selección, el mediocentro siempre tuvo claro que dejaría el fútbol antes de que el fútbol le dejase a él. Y lo ha cumplido. A sus 33 años ha puesto punto y final a una trayectoria prolífica, tomando una decisión que muchos no han terminado de entender.

Su último partido como profesional fue, precisamente, ante la selección española en los cuartos de final de la Eurocopa. Un gol en el último minuto de la prórroga de Mikel Merino fue lo último que Toni Kroos vio como futbolista en activo dentro de un campo. Se desconoce si su futuro seguirá ligado al fútbol aunque dotes para dirigir (ya sea desde el césped o desde los despachos) no le faltan.