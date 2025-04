Toni Freixa echa bilis por el acierto del árbitro durante el Arsenal-Real Madrid

Toni Freixa echó bilis y rabió a través de sus redes sociales tras el acierto del colegiado bosnio Peljto durante el Arsenal-Real Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League tras la mano de Raúl Asencio dentro del área madridista que no fue pena máxima.

Corría el minuto 14 de partido en el Emirates Stadium durante el Arsenal-Real Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League, cuando Martinelli centró un peligroso balón dentro del área tras superar por su banda a Valverde. La pelota la cazó Rice, que disparó a portería y el esférico chocó con el brazo de Raúl Asencio.

El central del Real Madrid tenía su brazo en posición natural y en paralelo al cuerpo, por lo que esa acción no podía ser pitada como penalti. La revisó el VAR y finalmente no se pitó nada. Además, el disparo lo hizo el jugador inglés justo delante del defensa español. Pero Toni Freixa, ex directivo del Barcelona, usó sus redes sociales para rabiar contra el club blanco.

«Ya estamos con las ayuditas. ¿El bosnio tiene neceser también?», escribió Toni Freixa en sus redes sociales. El abogado no podía entender como esa acción en el Emirates con Raúl Asencio de protagonista no había sido penalti. Pero la clave es que el colegiado bosnio había acertado con esta decisión. Pero el ex directivo blaugrana también critica ahora los aciertos de los colegiados.

Ya estamos con las ayuditas — Toni Freixa (@tonifreixa) April 8, 2025

El colegiado bosnio que pitó el Arsenal-Real Madrid

Esta temporada ha sido en la que el colegiado ha pitado más encuentros de la máxima competición continental. Arbitró seis en las ocho jornadas de la nueva fase de liga, además de uno en la fase previa. A ellos se suma uno en la eliminatoria de playoff que daba acceso a los octavos, puesto que fue nombrado para dirigir el Brest-PSG que acabó con 0-3 para los de Luis Enrique.

A estos partidos arbitrados este curso se añaden otros tres de Europa League. El bosnio estuvo al frente del encuentro que ganó por 0-2 el Athletic en Turquía, ante el Fenerbahce de Mourinho en la fase de liga. Una jornada después pitaría el AZ-Roma, con triunfo neerlandés, mientras que en la vuelta de octavos hizo lo propio en el Eintracht 4-1 Ajax.