Todoterreno Bellingham

Jude Bellingham es un todoterreno al que no se le puede definir como mediocentro o delantero. No lo dice OKDIARIO, sino que lo asegura el propio Carlo Ancelotti. «El debate podría ser, por ejemplo, qué es Bellingham. ¿Un delantero o un medio? No se sabe qué es Jude», aseguraba el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Espanyol.

Bellingham es un jugador capital para Ancelotti. Sobra decirlo, ya que en su primera temporada dejó claro que es top mundial, pero nunca está de más recordarlo. Los partidos en los que el italiano no ha podido contar con el inglés, los madridistas le han echado mucho de menos. Lógico. Nadie aporta más que el británico en el terreno juego.

Bellingham no es un jugador box to box de esos que tanto gustan en la Premier, pero sí es un interior con una llegada prodigiosa. Espectacular. Posiblemente, la mejor llegada que hay en el fútbol mundial cuando se suma desde el centro del campo. Por ello, cuando Ancelotti esta temporada ha dado un nuevo giro a su posición dentro del campo, siempre ha tenido claro que no se iba a alejar del área.

El plan de Ancelotti es que Bellingham ocupe la posición de interior, pero sin dejar de mirar al área. Un jugador con mucho despliegue, pero por el que pasará mucho peso del juego del Real Madrid. Jude ha demostrado que puede jugar y hacer jugar. De alguna manera, está llamado a ser el motor del equipo y el encargado de aportar criterio al fútbol de los madridistas.

Contra el Stuttgart, en su regreso, tras superar una lesión que sufrió en el músculo delgado plantar de su pierna derecha, ya se vio la importancia de Bellingham en el equipo. La gasolina le duró algo menos de 80 minutos, algo normal por culpa de la inactividad, pero mientras estuvo en el césped con frescura fue de lo más destacado de un equipo que le necesita siempre. Y es que, Jude es la pieza que debe hacer que todo encaje.

Un líder

Fuera del terreno de juego también es un líder. Lo ha demostrado esta temporada a la hora de defender a Rodrygo Goes. «Sólo los tontos se olvidan de la R», escribió el inglés en las redes sociales en clara alusión al brasileño, con el que mantiene una gran relación. De hecho, Jude mantiene muy buena sintonía con todo el vestuario. Con Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Camavinga, por ejemplo, se ha ido de vacaciones, mientras que con Brahim tiene un gran feeling.

También tiene personalidad. Lo demostró desde que llegó al Real Madrid. Es un jugador con carácter que siempre quiere más y muy competitivo. También luce su carácter a la hora de tirar los penaltis, por ejemplo. Sin ir más lejos, el pasado martes contra el Stuttgart lo iba a tirar él, pero finalmente lo anuló el VAR. Por lo tanto, lo normal es que el siguiente que piten a los blancos sea el encargado de ejecutarlo. Y es que, Ancelotti tiene un gran número de especialistas más allá de Mbappé y Vinicius.