Ancelotti: «A la afición del Real Madrid le gusta el rock and roll y, sobre todo, ganar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este encuentro tras haberse estrenado en la Champions ganando 3-1 al Stuttgart. Los madridistas siguen a cuatro puntos del Barcelona, por lo que están obligados a sumar de tres en tres.

Ancelotti comenzó analizando el partido contra el Espanyol: «Quiero ver a un Real Madrid que sigue progresando, avanzando y que está entrando en una buena dinámica. Queremos seguir». También habló de las rotaciones: «Mañana puede ser un buen día, pero hoy no es un buen día para decir si las haré o no».

El italiano habló sobre la huelga que se plantean los jugadores: «El fútbol necesita reflexionar. El objetivo es jugar menos partidos y no tendrían ningún problema si ganan menos». «No me molesta para nada. La afición del Real Madrid está acostumbrada al fútbol rock and roll. Los queremos hacer felices, que les gusta jugar y ganar bien. Este fútbol lo hacemos entretenido, vertical y sin perder demasiado tiempo en llegar a la portería rival. Es la característica de esta plantilla».

«La queja de los jugadores no va a cambiar el calendario, pero es importante reflexionar sobre esto. La UEFA y la FIFA deben pensar que los jugadores se están cansando. De momento ese debe ser el objetivo, aunque ahora no va a cambiar para nada. Los futbolistas piensan en cambiar el futuro del fútbol», comentó.

«Para mí el fútbol bonito depende mucho de las características de los jugadores que tengo. Hay muchas facetas y cada uno tiene su opinión. A mí me gusta que mi equipo defienda bien, no pierda tiempo en la posesión, que sea vertical, pero para ello tenemos que tener delanteros rápidos. Es difícil definir lo que es el fútbol bonito», explicó.

Sobre jugar con cuatro centrocampistas, comentó lo siguiente: «El equilibrio es un trabajo colectivo que lo puedo hacer con dos o tres delanteros. Meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio. Puede haber debate, porque no se sabe si Bellingham es delantero o medio. Por lo tanto, lo importante es el trabajo colectivo».

«No está clara la fecha. A nosotros nos piden las competiciones que se van a jugar. Todavía no está claro, pero nosotros estamos centrados en las competiciones que se pueden jugar», comentó sobre el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental.

El regreso de Camavinga

«No estamos a nuestro mejor nivel, pero es normal en este momento. Nunca hemos estado a tope en septiembre, lo hacemos más adelante. De momento estamos bastante bien», comentó sobre el nivel del equipo. También habló de Carmavinga: «Comenzará a trabajar con el equipo la próxima semana. Es muy importante. Aportará mucho a la plantilla».

«El objetivo del equipo es estar compacto. Sin ellos presionan arriba y los otros no suben, no es su problema, al igual que al revés. No digo que ellos tengan que defender, pero deben acercarse. La falta de equilibrio no es porque Vinicius, Mbappé y Rodrygo no trabajen», aseguró.

Por último, habló sobre la posible titularidad de Endrick: «Lo será en uno de los próximos partidos, pero en el futuro lo será en muchos. Es muy humilde, trabaja mucho y habla poco, lo que me gusta mucho».