Todos los retos de Lunin

Lunin ya se prepara para todos los retos que le esperan de aquí a final de temporada. El primero de todos lo tendrá durante este parón internacional, donde el guardameta ucraniano buscará meter a su selección en la Eurocopa de este verano. Los otros dos retos son con el Real Madrid. Uno de ellos es consolidarse como titular bajo los palos de la portería madridista y el otro, no menos importante, es convencer a todos dentro del club de que merece una renovación.

Lunin está cuajando una temporada sensacional en el Real Madrid. Este rendimiento del guardameta ucraniano nadie lo esperaba, porque nadie pensaba que iba a ser titular durante casi toda la campaña. La lesión de Courtois en agosto le abrió las puertas de la portería blanca y la poca consistencia de Kepa, que llegó para sustituir al belga, hizo que se ganase un puesto más que merecido.

Ahora, y tras la nueva lesión de Courtois en su otra rodilla, que lo tendrá apartado de los terrenos de juego durante dos meses más, se abre un nuevo mundo para Lunin. La idea con el belga era que empezase a tener minutos de aquí a final de temporada. Pero eso ya no sucederá. El portero titular del Real Madrid hasta final de temporada será Lunin. Lo jugará todo. Ya ha hecho méritos suficientes, sobre todo en Champions League, donde sus paradas fueron decisivas contra el RB Leipzig, de que se puede confiar en él.

Uno de los retos de Lunin es ese, consolidarse como portero titular del Real Madrid. El portero ucraniano tiene por delante un gran reto que no es otro que ser importante en el club de las 14 Copas de Europa. El pasado mes de agosto, la grave de lesión de Courtois trastocó los planes del Madrid con la portería. Y ahí apareció el mejor Lunin para demostrar que es un portero magnífico. Ahora, con esta nueva lesión del guardameta belga, los planes del club blanco se han vuelto a ver trastocados. Por ello es el momento para que Lunin vuelva a reivindicarse y demostrar que puede ser importante en el Real Madrid.

El meta quiere llevar a Ucrania a la Euro

Para ello, Lunin quiere empezar a demostrar, una vez más, con su país durante este parón internacional. El guardameta es el único futbolista del Real Madrid que se juega algo durante estos compromisos de selecciones. Ucrania se juega la clasificación a la Eurocopa de este verano mediante la repesca y Lunin apunta a ser importante.

En el anterior parón, donde Ucrania no pudo clasificarse directamente para la Eurocopa, Lunin no estuvo ni convocado. Esta vez todo apunta a que será titular en su selección tras sus grandes actuaciones bajo los palos en la portería del Real Madrid. Ucrania tendrá que disputar primero la semifinal en la ruta B de la repesca este jueves 21 de marzo a partir de las 20:45 contra Bosnia a partido único y fuera de casa. Si los de Lunin logran ganar, la final sería el martes 26 a la misma hora contra el ganador del Israel-Islandia. En ese duelo, Ucrania sería local.

Para Lunin sería un logro histórico clasificar a su selección para la Eurocopa como una de las piezas claves del equipo. Disputar el torneo que se juega en Alemania este verano sería otro gran paso en su carrera y lo colocaría como un portero de máximas garantías, por si todavía quedaba alguna duda.

Lunin quiere ser importante

Por último, otro de los retos que tiene por delante Lunin es el de convencer a todo el mundo dentro del Real Madrid que deben renovar su contrato. Otra cosa es que él, llegado el momento, quiera aceptarlo. El guardameta ucraniano tiene contrato hasta junio de 2025 y sabe que con el gran momento que está pasando, ganarse un gran contrato es ahora o nunca. En el Madrid o fuera.

Lo que sí queda claro es que Lunin se ha ganado su puesto a pulso. Por ello una renovación no parece algo descabellado. Está claro que la nueva lesión de Courtois no la esperaba nadie en el club y ha sido un palo para todos, especialmente para el belga. Y la sólida irrupción de Lunin ha sido una sorpresa también para todos. Sus actuaciones están siendo claves y está demostrando ser un portero preparado para jugar en el Madrid. Y eso no es nada fácil.

Las paradas de Lunin contra el Leipzig en la Champions salvaron al equipo de una hecatombe. El próximo 9 de abril, en la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City, Lunin tendrá uno de sus grandes retos como titular en el Real Madrid dentro de un partido. Un duelo clave en la temporada ante un rival que bombardeará seguro sin parar la portería del ucraniano. Ese puede ser uno de sus días claves para demostrar que ya nada le puede parar.