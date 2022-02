Javier Tebas ha vuelto a elogiar la gestión y la labor de Florentino Pérez al frente del Real Madrid con la que, a su juicio, más que factibles operaciones de Kylian Mbappé y Erling Haaland, actualmente los dos delanteros más en forma de toda Europa por su rendimiento en el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund. El presidente de LaLiga alabó cómo el club blanco ha llevado toda la crisis financiera que originó la pandemia, así como atizó el despilfarró del FC Barcelona.

«No ha traído grandes jugadores por la pandemia, ha hecho una política acertada, restrictiva en cuanto a las incorporaciones y creo que este verano va a destapar el tarro de las esencias y vamos a ver un Real Madrid que hace años que no habíamos visto en cuanto a incorporación de jugadores», explicaba sin tapujos Javier Tebas sobre la gestión de Florentino durante estos últimos años, lo que le permitirá apostar por dos grandes operaciones en este próximo mercado veraniego como son las de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los ambiciosos objetivos que tiene en mente para la próxima temporada el equipo blanco.

«Ojalá», decía sobre la posibilidad de que Mbappé vista de merengue el próximo curso, aunque era más concreto acto y seguido: «Todo apunta a que el año que viene estará en las filas del Real Madrid y por tanto de LaLiga española». El presidente de LaLiga no se arruga para responder sobre el futuro del francés al que ve muy próximo al equipo blanco, al que le restan pocos meses de contrato con el Paris Saint Germain y llegaría completamente gratis: «Mbappé está entre los dos o tres mejores jugadores del mundo». Al hilo del delantero galo, apuesta por la remontada blanca ante los parisinos: «El Real Madrid le va a dar la vuelta a la eliminatoria ante el Paris Saint Germain, estoy totalmente convencido».

Y no lo dejaba sólo ahí Tebas, que ve capacitado al Real Madrid para aspirar a más incluso, afirmando que el club blanco está en disposición de poder aspirar «también» por Erling Haaland: «El Real Madrid tiene para Haaland también». Cabe recordar que el noruego tiene una cláusula de salida de 75 millones de euros que se activa en este próximo mercado, por lo que su marcha del Borussia Dortmund es más que factible una vez que concluya la presente temporada.

Hizo mención también Javier Tebas, en una entrevista con TeleMadrid, a la gestión del Barça, al que puso al otro extremo: «No me gusta que el Barça esté en esta situación. Me gusta que su situación económica sea competitiva. Ha ido siempre al límite con el gasto salarial en los últimos años y cuando se te cae un 25% de los ingresos tienes un problema, porque los contratos siguen estando». Más allá de los hechos ya palpables, el presidente de LaLiga fue categórico sobre los deseos de Joan Laporta con Haaland: «Hoy, con la situación actual del Barça, no pueden fichar a Haaland, eso sin duda».

Otras veces que elogió la gestión de Florentino

No es la primera vez que Tebas se rinde ante la gestión del Real Madrid durante la crisis generada por la pandemia. El presidente de la patronal ya aseguró en otras ocasiones que «es el club europeo que mejor ha gestionado la pandemia» y que «ha hecho un esfuerzo encomiable para que sus pérdidas estén muy lejos de las del Barcelona», día en el que hizo referencia al título que se llevaron los culés, «la Copa de las pérdidas».