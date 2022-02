El Real Madrid sufrió al mejor jugador del mundo en la ida de los octavos de final. Kylian Mbappé se reafirmó en el Parque de los Príncipes y no dejó dudas de que hoy por hoy no hay otro como él. Sin embargo, en su actual club no lo consideran así. Al menos, así lo ha revelado Mauricio Pochettino antes del encuentro que enfrentará al París Saint-Germain con el Nantes. El argentino salió en defensa de las críticas dirigidas hacia Leo Messi tras el duelo de la máxima competición y le situó aún por encima del jugador pretendido por el conjunto blanco, señalando que «es el mejor del mundo».

El técnico no ha dudado en proteger al ex del Barça tras el aluvión de críticas que ha recibido tras su discreta actuación frente al conjunto blanco en Champions. El partido no fue más que un reflejo de lo que viene haciendo Messi a lo largo del curso, pues únicamente ha marcado siete goles desde que llegó a París, cifras que están muy lejos de los récords logrados a lo largo de su carrera.

Ahora, en el PSG, se está demostrando que si hay un jugador que está por encima del resto de grandes figuras que tiene Pochettino en su plantilla, ese es Mbappé. Los galos se aferran a Kylian para sacar adelante sus partidos y prueba de ello es que acumula 22 goles y 13 asistencias este curso, triplicando los registros goleadores de Messi y habiendo repartido el doble de pases de gol.

Sin embargo, no parece suficiente para que el entrenador del conjunto parisino reconozca sus méritos. Pochettino no quiere desatar una guerra en el vestuario al nombrar como heredero de su compatriota a Mbappé. Por ello, sigue rindiendo pleitesía al siete veces Balón de Oro.

Messi acabó muy criticado el partido ante el Real Madrid. Después de pasar inadvertido durante el encuentro, el fallo del penalti desató las críticas más duras sobre el futbolista. Su fichaje se hizo para noches como la del martes. Era el momento de brillar, pero no fue así. Messi apenas apareció sobre el césped, lo que sumado a su rendimiento durante el resto de la temporada, le ha llevado a ser cuestionado.

Pochettino ha querido salir en su defensa, pero quizás no lo ha hecho de la manera más justa. «Messi es el mejor jugador del mundo. Él es el fútbol. De ninguna manera le va a afectar el haber fallado un penalti», ha señalado el entrenador. Unas palabras con las que, además de alabar a su estrella, hace de menos a Mbappé.

Para Ancelotti sí que es el mejor

Quien sí que ha reconocido la figura de Kylian Mbappé es Carlo Ancelotti. El técnico fue consciente de los grandes problemas que generó el francés a la defensa del Real Madrid y no dudó en señalarle, tras el primer asalto de los octavos de la Liga de Campeones, como «el mejor jugador que hay hoy en Europa».

El jugador pretendido por el conjunto madridista mostró su enorme profesionalidad y no quiso fallar a su club, a pesar de medirse al que puede ser su próximo destino. Mbappé no dio tregua a la zaga blanca y sobresalió en un partido que, cuando apuntaba al empate sin goles, se encargó de resolver.

Mbappé demostró, una vez más, que hoy por hoy no hay jugador en el mundo que le haga sombra. El conjunto blanco sabe que, si consigue cerrar su incorporación de cara al próximo curso, sumará a sus filas al que será el gran dominador del deporte rey durante la próxima década. Por el momento, los blancos se lo reconocen, mientras que el PSG sigue sin tener claro por cuál de sus estrellas decantarse.