Ancelotti: «Mbappé es el mejor jugador de Europa a día de hoy»

Carlo Ancelotti analizó el partido del Real Madrid ante el Paris Saint Germain considerando que Kylian Mbappé es el mejor jugador que hay en Europa a día de hoy. El técnico decidió tirarle este piropo al delantero francés tras conseguir un auténtico golazo en el minuto 93 de la ida de octavos de final de la Champions League.

Análisis del partido

«No hemos jugado bien, ni como queríamos. Han sido superiores, pero es sólo la primera parte de la eliminatoria. Jugaremos un partido distinto en nuestro estadio».

Los fallos

«La salida del balón no ha sido buena, hemos fallado muchos pases. No sabíamos salir de la presión ni cuándo apretaban. Teníamos dificultades en este sentido».

Mbappé

«Mbappé es el mejor jugador de Europa que hay a día de hoy. Ha sido determinante».

Resultado definitivo

«Les he dicho a los jugadores que no hemos jugado como lo habíamos preparado. Esperamos mejorar en el partido de vuelta. Va a ser una eliminatoria muy larga y con la ayuda del Bernabéu nos irá mejor».

Presión

«Tenemos que presionar un poco más porque hemos estado en desventaja y tenemos que ganar más balones. Hoy no hemos tenido acierto con el balón y hemos fallado mucho».

Árbitros

«Teníamos dos jugadores apercibidos y les han sacado a ellos precisamente amarilla. Estas dos tarjetas me parecieron un poco regaladas y eso se lo he querido decir. Reemplazaremos a Mendy y Casemiro como podamos, pero duele».

Superados

“Hemos sufrido. En el aspecto defensivo lo hemos hecho bastante bien. Ha fallado el juego con el balón, hemos fallados muchos pases y nos ha costado salir de la presión. La salida no era limpia”.

Forzar a Benzema

“El problema no es un problema físico. El problema es que no han llegado los balones que queríamos meter desde atrás. Habitualmente no tenemos problemas para salir desde atrás”.

La vuelta

“En la primera parte fue el mejor el PSG y tenemos la vuelta. Hay que ser optimista. El PSG tiene una pequeña ventaja, pero ojalá que no sea suficiente”.

Mbappé

“Es imparable. Le hemos intentado controlar, Militao lo ha hecho muy bien, pero siempre puede intentar algo”.

Planteamiento conservador

“Conservador es que Courtois saque el balón largo. Lo ha intentado desde atrás y no ha salido por la presión. En el bloque bajo teníamos que ser más agresivos. Queríamos manejarlo como habitualmente lo hacemos, pero hoy no ha salido”.

Motivos a la afición

“Jugamos 11 más 50.000”.

Sin Mendy ni Casemiro

“Tenemos una plantilla amplia con la que podemos reemplazar jugadores”.