El Oviedo-Madrid se jugará el 24 de agosto a las 21:30 horas: puede ser el debut de los blancos en Liga

El Real Madrid ya conoce la fecha y el horario de su primer partido como visitante en la Liga 2025-26 contra el Oviedo. Además, podría ser el de su debut en el campeonato doméstico si finalmente Javier Tebas accede y aplaza el de la jornada 1 ante Osasuna en el Santiago Bernabéu (martes 19 de agosto a las 21:00 horas). En el caso del segundo envite ha sido programado para el domingo 24 a las 21:30.

El anuncio de los horarios de la jornada 2 por parte de la Liga llega escasas horas después de la eliminación del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain en semifinales del Mundial de Clubes (4-0). El club blanco considera que alcanzar dicha ronda ya es suficiente motivo para gozar de unos días más de descanso y para realizar la (corta) pretemporada en Valdebebas.

Que se cumpla o no es decisión de Tebas, que no suele satisfacer los deseos del Real Madrid en este ámbito y que además manifestó públicamente su odio al Mundial de Clubes, por lo cual, a su juicio, que un equipo de su Liga lo juegue y quiera descansar por la paliza física no tiene demasiada validez. Los de Xabi Alonso debutarán o bien el 19 de agosto frente a Osasuna en casa o en la visita a Oviedo del 24 de agosto, cinco días más tarde.

En las semanas anteriores al Mundial de Clubes el Real Madrid ya se anticipó y comenzó a pedir que si alcanzaba una ronda alta como esta semifinal, donde finalmente ha sido eliminado, o incluso una hipotética final, se aplazase su partido de la jornada 1 de Liga. Este será contra Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero la intención de los blancos, en consenso con la AFE, continúa siendo la de tener una semana más de descanso y que se cumpla el mes de vacaciones.

El Oviedo-Madrid y el resto de horarios