Una pretemporada de estar por casa para el Real Madrid

El Real Madrid regresará al trabajo en la primera semana de agosto para preparar la temporada 2025-26. Lo hará con una pretemporada atípica, sin giras internacionales ni concentraciones fuera de casa. Esta vez, Xabi Alonso y su equipo se quedarán en Valdebebas, donde trabajarán con un único objetivo: llegar en las mejores condiciones posibles al inicio liguero. La pretemporada para el Real Madrid será en su casa.

«Necesitarán vacaciones, necesitaremos vacaciones. Después, poco tiempo de entrenamiento, la mayoría en Valdebebas. No iremos a hacer ningún stage fuera y luego tenemos que ver cuándo empezamos la Liga. Será una pretemporada atípica, reducida y con poco tiempo tendremos que afrontar otra temporada, tomando decisiones pensando en diez meses de competición», explicó Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes.

El plan del cuerpo técnico contempla 21 días de vacaciones para la plantilla antes de iniciar los entrenamientos en la ciudad deportiva. No está previsto salir de Madrid, ni para concentraciones ni para disputar partidos. Los amistosos se organizarán en Valdebebas, posiblemente frente a equipos de la Comunidad de Madrid.

Este tipo de pretemporada no es nueva para el club blanco: ya se adoptó durante la pandemia de la COVID-19, y permite trabajar con las máximas comodidades, con instalaciones de primer nivel. La gran desventaja será el escaso margen de tiempo para realizar una preparación adecuada.

Choque con la Liga por el calendario

Según el calendario previsto, el Real Madrid tendría que disputar la primera jornada de la Liga el martes 19 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu ante Osasuna. Esto dejaría a los blancos con apenas dos semanas de preparación. El club intentará que el partido se aplace, al considerar que existen fechas alternativas y que Osasuna no pondría objeciones. Sin embargo, el organismo presidido por Javier Tebas, no parece dispuesto a ceder.

La decisión ha provocado el malestar en el seno del club, algo que ya ha expresado públicamente Thibaut Courtois: «Al final, lo de la Liga es siempre igual. Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA. Puede que a Tebas no le guste el Mundial de Clubes, pero existe. Estamos aquí, y parece que este señor quiere mucho protagonismo. No he visto a ningún presidente de otra competición hablar así».

El conflicto queda ahora en manos del juez de competición, que tendrá la última palabra sobre la fecha del debut liguero del Real Madrid. Mientras tanto, en Valdebebas ya preparan una pretemporada sin distracciones, centrada exclusivamente en el trabajo y la puesta a punto de un equipo que busca volver a lo más alto en todas las competiciones.