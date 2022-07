Tebas pone a un ‘ejército’ de culés al frente de las narraciones de Movistar para la Liga

Javier Tebas ha metido la mano en las retransmisiones de los partidos de la próxima temporada de la Liga y sus nuevos fichajes desprenden barcelonismo por los cuatro costados. A partir del próximo 14 de agosto, El Patrón de la competición controlará a los narradores y comentaristas de la parte de partidos de la jornada correspondiente a Movistar. Un viejo sueño desde hace años que finalmente se convertirá en realidad después de la firma del nuevo contrato televisivo que este año irá compartido con DAZN.

Aún no es oficial, pero sí oficioso. El pasado martes se filtraron los nombres de los nuevos narradores elegidos por Movistar (es decir, por Javier Tebas) para llevar la voz cantante en la retransmisión de los partidos de la Liga Santander, patrocinio que se extinguirá al término de esta temporada. Carlos Martínez fue el último en ser confirmado como narrador.

El veterano periodista se unirá así a dos periodistas que ya estaban con él en Movistar como José Sanchis, que se se ha convertido en una referencia del gremio y volverá a repetir así como Héctor Ruiz, que con sus buenas intervenciones en Segunda División se ha ganado el derecho a subir de categoría en la siguiente temporada. Hasta aquí todo normal.

Sorprendería si no fuera porque han sido elegidos por Javier Tebas los nombramientos de Jordi Pons, Lluís Izquierdo y Alba Oliveros. Nadie duda de la profesionalidad y sus méritos pero todos ellos tienen algo en común: su pasión por el Barcelona. Y esto se puede comprobar haciendo un breve repaso por las redes sociales. La prueba del algodón no engaña.

El nombramiento que más polémica ha generado en el madridismo es el de Jordi Pons Salas, un periodista catalán con dilatada experiencia en el gremio y que también se caracteriza por ser un ferviente aficionado culé. Incluso escribió una oda a Guardiola en el pasado año 2009. No tendrás cojones de hacerlo, fue el título de su libro en honor al entrenador del Barcelona del sextete.

Por ello, hace semanas rendía tributo al gurú tras ganar la Premier League o sigue guardando como «oro en paño» uno de los ladrillos del viejo Wembley. También celebró de forma efusiva en las redes sociales el 0-4 del Barcelona ante el Real Madrid en el último Clásico disputado el 20 de marzo.

Otro de los elegidos por Javier Tebas para narrar los partidos es Lluís Izquierdo, otro periodista de origen catalán que no se caracteriza por su pasión por el Real Madrid. En las redes se puede verificar su amor por Messi. y todo lo relacionado con Guardiola. Incluso también se atrevió en su día a especular con el papel de leyenda de Gareth Bale en el Real Madrid después de ganar cinco Champions con el club blanco. El pasado 20 de abril también se encargó de quitar méritos a la reciente Liga conquistada por el Real Madrid ya que «no tuvo rival» por las «incomparecencias» de Atlético y Barcelona.

Alba Oliveros se convertirá este agosto en la primera mujer que retransmitirá un partido de Liga en España. Desde el día que se anunció que Tebas elegiría a los narradores se especuló con la presencia de una mujer y la ex de Gol T será la encargada de poner voz a los partidos de la máxima categoría del fútbol español. Y como el resto de debutantes, también le tira el Barcelona. Especialmente Guardiola y Leo Messi.

Con Guardiola en el Barça, pensaba que estábamos ante el mejor entrenador del mundo. Al leer 'Herr Pep', comprendí que veía, leía y entendía el fútbol como nadie. Tras ver 'All or nothing', del City, confirmo que es un genio y un líder tanto en el tablero como en el vestuario.

No está mal que por una vez se rompa el binomio Messi – Cristiano. Modric me encanta y ha hecho una gran temporada pero, para mí, 'the best' lo que se dice 'the best' solo es uno, y se llama Leo.

— Alba Oliveros (@albaolis) September 25, 2018