Tebas esperará al sorteo de la Champions para decidir si cambia el horario del Betis-Real Madrid

El Real Madrid, junto a Barcelona y Atlético de Madrid, ya está clasificado para los octavos de final de la Champions. Pero la Liga de Tebas ha decidido que, hasta el momento, los blancos no estarán en las mismas condiciones que el resto de los equipos españoles. Y es que, los horarios de la jornada 26 del campeonato nacional ha fijado los encuentros de azulgranas y rojiblancos el sábado a las 18:30 y 21:00 horas, mientras que los hombres de Ancelotti deberán viajar a Sevilla para medirse al Betis el domingo.

A este horario, cuando la Liga lo anunció, le puso un asterisco, ya que estaba sujeto a la disponibilidad de los partidos de la Champions. Pero una vez confirmado que el Real Madrid está en octavos de final de la Champions, la Liga de Tebas mantiene por el momento a los blancos esta jornada jugando el domingo a las 16:15.

Hasta que no se conozca el calendario de los octavos de final de la Champions y cuando juega el Real Madrid el partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu, no habrá movimiento de fechas. Si los blancos se enfrentan al Bayer Leverkusen el miércoles, es posible que la Liga no cambie el horario del partido que enfrentará a Betis y Real Madrid. Si, por el contrario, el rival es el Atlético, la lógica dice que Tebas, que es sabido por todos que no quiere hacer ningún favor a los madridistas, sí moverá el partido de los blancos al sábado. No obstante, no se sabrá con seguridad hasta que no llegue la tarde del viernes.

Independientemente de si el Real Madrid juega el martes o el miércoles, es un agravio comparativo con el resto de los equipos clasificados para los octavos de final de la Champions. Y es que, existe la posibilidad de que los de Ancelotti tengan menos descanso que Barcelona y Atlético.