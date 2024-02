Tchouaméni y Camavinga corren peligro para el derbi

El Real Madrid y, en especial, Carlo Ancelotti, tendrán que tener mucho cuidado con Tchouaméni y Camavinga en Getafe, ya que ambos llegan a este encuentro a un partido de la suspensión. Y, teniendo en cuenta que el siguiente duelo que deberán jugar los blancos es el derbi contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, lo ideal es que ambos puedan terminar el partido frente a los de Bordalás sin ver cartulina y puedan estar disponibles.

No obstante, si Ancelotti los pone en el césped, tanto Tchouaméni como Camavinga irán con absolutamente todo. No espacio para las precauciones, Por lo tanto, tendrá que ser el italiano el que gestione esta situación. En primer lugar, sólo uno de los dos comenzará el partido como titular, mientras que con el paso de los minutos podría dar entrada a uno por el otro, siempre que el que sea titular no haya visto amarilla.

Tchouaméni es el que tiene más opciones de ser titular contra el Getafe. Tras descansar el pasado fin de semana ante Las Palmas, aunque jugó los últimos minutos, dándole tiempo a meter un gol y ver una amarilla, apunta al once inicial frente a los azulones, por lo que sería Camavinga el que forme en el banquillo.

Tchouaméni y Camavinga son dos jugadores muy importantes. Ambos están en un gran estado de forma y sus prestaciones no dejan de crecer. Su potencial y músculo hacen que el Real Madrid sea un equipo muy complicado de superar en el centro del campo, donde otros como Kroos pueden crear con mucha más libertad.

El Real Madrid busca el liderato en Getafe

El Real Madrid visita al Getafe en el partido correspondiente a la jornada 20, aplazado por la disputa de la Supercopa de España, un duelo en el que los blancos pueden ponerse líderes en solitario si vencen en un Coliseum invencible este curso, y con el derbi ante el Atlético de Madrid en el horizonte, mientras que los azulones quieren darle continuidad a su buen momento y rascar algo positivo ante un rival que recientemente se le da bien.

Este duelo es crucial para la candidatura madridista al título de Liga. Los de Carlo Ancelotti cumplen con su partido aplazado por la Supercopa, trofeo que levantaron en Arabia Saudí, con el deseado triunfo como paso para arrebatar al Girona el actual liderato y colocarse primeros en solitario.

Los blancos no deben desaprovechar esta buena oportunidad de ponerse al frente, y esperan hacerlo cortando una dinámica peligrosa para sus aspiraciones. Y es que los madridistas se han visto obligados a remontar para llevarse el triunfo en los dos últimos compromisos ligueros. El más reciente, en Gran Canaria, cuando los goles de Vinicius y Tchouaméni en la segunda parte ante Las Palmas neutralizaron el inicial de Javi Muñoz.

«El Getafe es un equipo muy sólido que juega bien a fútbol y muy contundente en los duelos, por lo que será un partido exigente. Están bien organizados, con jugadores de calidad. Es un equipo muy directo, pelean mucho y son muy agresivos», analizó Ancelotti en la previa.