Convocatoria del Real Madrid contra el Getafe: Bellingham vuelve a la lista

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos con el Getafe en el Coliseum tiene como gran novedad el regreso de Jude Bellingham a la lista. El inglés no viajó a Las Palmas al tener que cumplir un partido de sanción al ver frente al Almería la quinta amarilla de la temporada.

El resto de la convocatoria es la misma que la del pasado sábado, cuando los blancos viajaron a Las Palmas para ganar tres nuevos puntos en su lucha por la Liga. Ancelotti tendrá que tener cuidado con Tchouaméni y Camavinga, ya que ambos están con cuatro amarillas y si son amonestados se perderán el derbi contra el Atlético de Madrid.

Los que no están en la convocatoria son Courtois, Militao y Alaba. Los tres continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Los dos primeros volverán a jugar en lo que resta de temporada, mientras que el austriaco no regresará hasta el próximo curso.

En el apartado de canteranos, Carlo Ancelotti sólo ha citado a Fran González para este partido. El guardameta será el encargado de hacer las labores de tercer portero ante el Getafe.

Ancelotti y la presión

Carlo Ancelotti tiene claro que para él «la presión» es la «mejor gasolina» para ejercer «mejor» el trabajo en un banquillo y confesó que su experiencia en la que se sintió más presionado fue «al inicio» de su carrera en la Segunda División italiana porque le costaba mucho «manejar el estrés», mientras que augura «un partido muy difícil» ante el Getafe este jueves, un rival que les exigirá «mucho» y que juega «bien al fútbol».

«A nivel personal, dónde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en la Segunda División en Italia. Ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a mi asistente le decía en el 96 que no iba a llegar hasta el 2000. Pero poco a poco te acostumbras a la presión y empiezas a pensar que es la gasolina para hacer mejor tu trabajo», explicó Ancelotti este miércoles en la rueda de prensa previa al partido de la Liga ante el Getafe en el Coliseum.

De todos modos, el italiano no quiso valorar la decisión de Xavi Hernández de abandonar el Barcelona en junio, la cual respeta y entiende. «Respeto mucho a todos los entrenadores, tenemos un trabajo fantástico y con presión», comentó. «La entiendo», replicó preguntado por si comprendía lo que había decido el egarense.

Declaraciones que llegan en la previa a «un partido crucial» ante el Getafe en Liga, que podría devolverles el liderato. «Es un rival difícil que nos va a exigir mucho, pero el equipo está bien. El Getafe es un equipo muy sólido que juega bien a fútbol y muy contundente en los duelos, por lo que será un partido exigente», analizó.

«Son un equipo bien organizado y que tiene jugadores de calidad. Borja Mayoral ha marcado 14 goles porque es un equipo muy directo, pelean mucho y son muy agresivos. Es un equipo que me gusta mucho y tengo que felicitar a mi amigo Bordalás que está haciendo un trabajo fantástico y tenemos la misma idea de fútbol», añadió el de Reggiolo sobre las virtudes de su rival.

Convocatoria del Real Madrid