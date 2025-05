El Real Madrid va a fichar un central de primer nivel este verano y les encaja cada día más Jonathan Tah, quien acaba contrato acaba contrato con el Bayer Leverkusen y ya ha hecho oficial su intención de salir del club al que lleva perteneciendo más de una década. El jugador de 29 años llegaría con la carta de libertad bajo el brazo como ya hicieron en su momento otros centrales como David Alaba o Antonio Rüdiger.

Pese a que el favorito para reforzar el puesto de central sigue siendo Dean Huijsen en el Real Madrid sigue de cerca a un Jonathan Taj (Hamburgo, Alemania, 1996) del que Xabi Alonso trae muy buenos informes. El central alemán, además de salir gratis, es titular con su selección y cuenta con una rica experiencia en competiciones europeas.

En el Madrid valoran todos estos factores y lo buena pareja que hace con Rüdiger en la mannschaft. El jugador encaja por precio y sobretodo porque ha estado a las órdenes de un Xabi Alonso para el que ha sido indiscutible. Con 1,95 de altura y una espectacular presencia física al corte, este futbolista añadiría un perfil que no tiene la defensa blanca desde la salida de Pepe.

En Transfermarkt, Jonathan Tah tiene una cotización de 30 millones de euros y está representado por Pnini Zahavi, el agente de Robert Lewandowski. Quizá por este motivo muchos le habían vinculado al Barcelona para ser el sustituto de Araujo en caso de salida del uruguayo, pero la entrada del Real Madrid en la ecuación puede cambiar el panorama por completo.

El plan C

Cristian Romero (Córdoba, Argentina, 1998) puede ser el otro central tapado del Real Madrid. El internacional argentino no está a gusto en el Tottenham y, aunque tiene contrato hasta junio de 2027, quiere salir del equipo londinense, que sólo jugaría la Champions en el caso de ganar la Europa League en cuya final se cruzará con el Manchester United.

Titularísimo en el Tottenham e intocable en la Argentina de Lionel Scaloni campeona del Mundo y de América, Cristian Romero está considerado como uno de los mejores centrales del mundo a pesar de que su temporada, muy marcada por las lesiones y por su deseo de irse del equipo, ha sido tan decepcionante como la de todos sus compañeros en los toffees.

Al Real Madrid ya se lo ofrecieron el verano pasado cuando se rompió la operación Yoro. Una vez que el central francés faltó a su palabra y plantó a los blancos por el Manchester United, los agentes de Cristian Romero llamaron a Valdebebas para ofrecer al argentino. En el club blanco no se plantearon una operación que sabían que no iba a ser ni mucho menos barata. Ahora mismo por menos de 50 millones no estaría disponible un argentino que también pretende el Atlético de Madrid.

La realidad es que la lista de centrales que maneja la dirección deportiva del Real Madrid no es demasiado amplia. Los señalados en rojo se cuentan con los dedos de una mano: Huijsen (19 años, Bournemouth), Saliba (24 años, Arsenal), Hato (19 años, Ajax), Jonathan Tah (29 años) y Cristian Romero.