Ancelotti competirá con Guardiola y Scaloni por el The Best

Carlo Ancelotti peleará con Pep Guardiola y Lionel Scaloni por proclamarse el mejor entrenador del año según la FIFA. Así lo ha anunciado el máximo organismo del fútbol donde ha nominado a estos tres entrenadores considerándolos los finalistas para el premio The Best. Dicho galardón se entregará el próximo 27 de febrero en una ceremonia que tendrá lugar en París.

Carlo Ancelotti ha sido nominado a este premio por el doblete que logró la pasada temporada con el Real Madrid, obteniendo la Liga y la ansiada Champions League, siempre un objetivo para el conjunto blanco a principio de temporada. Por parte de Lionel Scaloni, el argentino se coronó logrando el Mundial de Qatar y darle a su país la tercera estrella de su historia. Por último, Pep Guardiola conquistó la Premier League la pasada temporada con el Manchester City, pero se quedó a las puertas de la final de la Champions League quedando eliminado precisamente a manos del Real Madrid.

El ganador sucederá a Tomas Tuchel, vencedor de este premio The Best la pasada campaña. Estos premios se encargan de premiar todo lo sucedido entre el 8 de agosto de 2021, es decir, cuando comenzó la pasada temporada, hasta el 18 de diciembre de 2022, día en el que finalizó el Mundial de Qatar donde acabó Argentina saliendo victorioso.

Respecto a la categoría femenina las tres candidatas finales son: Sonia Bompastor, entrenadora del Olympique de Lyon; Pia Sundhage, de la selección de Brasil y Sarina Wiegman, de la selección de Inglaterra.

Todo hace indicar que el premio esté muy disputado entre Ancelotti y Scaloni, pero será un jurado internacional, compuesto entrenadores y capitanes y periodistas, quienes tomen la decisión al mejor entrenador del año.

Anteriormente se anunciaron los candidatos a mejor portero de la FIFA y será este viernes 10 de febrero cuando se conozcan los finalistas de las categorías The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA y del premio Puskas de la FIFA, correspondiente al mejor gol de la temporada.