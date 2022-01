Superfinal en Arabia

El vigente campeón contra el último campeón en Arabia. Athletic de Bilbao y Real Madrid cruzan sus caminos en la final de la Supercopa de España. El duelo viene marcado por las dos victorias en Liga de los blancos en los últimos dos meses, pero también por un clima de revancha reflejado en la eliminación de los blancos en la semifinal del año pasado celebrada en La Rosaleda.

Ancelotti no podrá contar con Dani Carvajal ni Jesús Vallejo y veremos si Alaba puede regresar al once tras su ausencia por problemas musculares contra el Barcelona. Al austríaco se le vio con un aparatoso vendaje en el último entrenamiento. Otra duda importante es Asensio, quien no apareció el entrenamiento del sábado.

Así las cosas, el técnico italiano presenta sus principales problemas en un entramado defensivo donde se queda sin muchas alternativas si se confirman ambas todas las bajas. Todo apunta a que Lucas Vázquez entraría en el lateral diestro, mientras que Nacho mantendría su puesto como central.

Los blancos se encuentran especialmente prevenidos ante un Athletic que ha hecho del juego aéreo su máxima fortaleza como demostraron ante el Atlético de Madrid. A los de Simeone los tumbaron con dos balones parados y el Real Madrid deberá esforzarse en una faceta en la que han perdido músculo con las salidas de Ramos y Varane.

El Real Madrid, a diferencia del partido contra el Barcelona, buscará controlar la posesión de balón ante un Athletic que suele jugar a esperar el error del rival. En los dos duelos previos, el equipo blanco consiguió dominar este aspecto del juego con una media del 63%.

Benzema, autor de los tres goles ante los vizcaínos esta temporada, es sin duda el hombre a parar por los chicos de Marcelino. El francés viene en un tremendo momento de forma como demuestra su MVP en el último Clásico. El capitán blanco buscará asociarse con un Vinicius que acabó tocado el partido frente a los culés, pero que a buen seguro será de la partida para este choque decisivo.

Carlo Ancelotti, ganador de 21 títulos como entrenador, se quedó sin conseguir la Supercopa en su primera estancia en el Real Madrid y tiene la oportunidad de resarcirse. El italiano tendrá que conseguir convencer a sus pupilos de que olviden su rol de favorito ante un Bilbao que es muy peligroso a partido único.

Por suerte para los intereses blancos, el público saudí también jugará un papel importante al ser mayoría absoluta blanca. 30.000 aficionados, además ruidosos, alentarán al Real Madrid en busca de un título que ya lograron en la primera edición celebraba en Yeda.

El factor Williams

Otro aspecto que deberá mirar con lupa el equipo será la velocidad de los hermanos Williams. A Iñaki no le vamos a descubrir a estas alturas tras ser uno de los mejores jugadores de los leones en el último lustro, mientras que su hermano Nico apenas lleva un puñado de partido en la máxima categoría aunque destacando sobremanera por encima del resto. En su caso, veremos si Marcelino le guarda para agitar el encuentro o directamente le da un rol predominante en busca de las cosquillas.

El Athletic y el Real Madrid se reencuentran en una final de un torneo por primera vez desde 1958. En aquella ocasión, los vascos ganaron la Copa del Generalísimo por 2-0 a Di Stéfano y el equipo de las cinco Copas de Europa. La larga travesía por el desierto de los leones ha terminado en Arabia Saudí, donde intentarán coronarse como sultanes de la competición ante el equipo más en forma de España.