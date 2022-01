Ancelotti pone en su sitio a Xavi

Carlo Ancelotti quiso dejar claro que el Real Madrid no permite que menosprecien su forma de jugar y menos de ganar partidos. El técnico italiano se mostró más que tajante respecto al debate que ha generado el Barcelona tras perder dominando la posesión ante el equipo blanco en las semifinales de la Supercopa.

«Yo respeto a todo el mundo y los planteamientos. Si uno quiere jugar la posesión y cree que esa es la manera más sencilla de ganar los partidos, adelante. Eso es respetable, pero hay más formas. No hay una magia que te hace ganar los partidos, no existe el sistema perfecto ni el juego perfecto. Si yo juego todos los partidos a la contra no los gano todos, lo mismo para con la posesión», indicó Carletto sobre el planteamiento que hicieron contra el Barcelona mostrando que son capaces de adaptarse.

Ancelotti se mostró especialmente molesto porque le tacharon de defensivo en el duelo contra el Barça y quiso explicar bien su concepto de contragolpe. «Si jugamos un partido a defender no es verdad que hacemos eso porque somos el equipo que más goles mete de la Liga. Estoy encantado de que digan que jugamos a la contra, pero esto no es sencillo», aseveró.

«Hay que saber jugar vertical y dar los pases perfectos. La contra del Real Madrid contra el Barça tenía tres o cuatro jugadores. El tercer gol contra el Barça lo metimos con seis jugadores en su área. Nuestro gol no vino de un pelotazo, fueron cuatro pases rasos. Hicimos una contra bien hecha», zanjó sobre la polémica con el barcelonismo y su manera de ver el fútbol.