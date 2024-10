El sucio ataque de France Football al Real Madrid: «Quizá el Clásico no ayudó…»

El redactor jefe de France Football, la revista que este lunes volvía a entregar el Balón de Oro, respondió con un rastrero ataque a la negativa del Real Madrid a acudir a la gala de este lunes en el Teatro Chatelet de París. Vincent García, preguntado por los motivos de la ausencia del club blanco, usó la más dañina, que fue recordar su dura derrota en el Clásico del pasado sábado contra el Barcelona (0-4).

La no presencia del campeón de la última Champions League en la celebración de los premios más importantes del fútbol a nivel individual fue muy sonada. El Real Madrid no recogió su galardón a mejor equipo del año, ni Carlo Ancelotti el suyo al entrenador de la temporada. Kylian Mbappé también fue premiado con el Gerd Müller a máximo goleador junto a Harry Kane.

La decisión de la entidad madridista de no viajar a la capital de Francia pilló a todo el mundo por sorpresa, pero este peso pesado de la revista que entrega los premios –desde este año junto a la UEFA– se pasó de rosca al especular con las razones del club presidido por Florentino Pérez. «Te puedo asegurar que nadie del Manchester City ni del Real Madrid lo sabía, quizá lo intuían», comenzó.

En declaraciones hacia L’Équipe tras una gala en la que reinó el fútbol español con Rodri Hernández como gran triunfador derrotando a Vinicius Junior en el Balón de Oro masculino, Vincent García recordó el batacazo del Real Madrid contra su máximo rival: «Quizá el Clásico ayudó, no lo sé…». Lo cierto es que la decisión del club no tiene nada que ver con el partido ante el Barça, sino con el apoyo al jugador brasileño, que quedó realmente tocado al enterarse de que no ganaría el galardón.

«Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Jude Bellingham y Dani Carvajal en el top cinco porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre tres y cuatro jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri», insistió.

Además, desveló presuntas presiones por parte del Real Madrid, haciendo aún más sangre: «Tuve mucha presión del Real Madrid, pero como ocurre con otros clubes siempre fui claro, justo y quizás mi silencio les llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia».

«Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado, pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño», concluyó este jefe redactor de France Football.

France Football ataca al Real Madrid en uno de sus peores momentos

También hay que decir que no están siendo días fáciles para el Real Madrid. Hay veces que nada sale como uno espera y eso es lo que le está pasando al conjunto blanco en las últimas horas. Si en la previa de este Balón de Oro los blancos sufrían dicha derrota y tenían planeado viajar a París para vivir lo que apuntaba a ser un baño de oro en una ceremonia que apuntaba a tener a Vinicius como el rey de la noche, sobre las 15:00 horas se confirmaba que la expedición madridista se quedaba en tierra y no viajaba, ya que se sentía ninguneada por la organización de este galardón.

Vinicius no iba a ser Balón de Oro, algo que ya sorprendió y molestó en el Real Madrid, pues argumentos futbolísticos les sobraban, pero es que ni siquiera ese galardón iba a recaer en Carvajal. Esto provocó la decisión drástica del club blanco, que ahora sólo tiene un objetivo: blindar al futbolista brasileño, que se ha quedado tocado tras sentir ese segundo puesto como una gran injusticia.

El vestuario del Real Madrid arropó a Vinicius desde que se conoció la decisión de que no iba a ser Balón de Oro. Lo hicieron en el momento de conocer la decisión del club y durante la gala a través de las redes sociales. Pero este apoyo al delantero irá a más desde este martes, cuando los hombres de Ancelotti regresen al trabajo a las 16:00 horas en Valdebebas.