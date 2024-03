Southgate desvela el cabreo de Bellingham por la injusta sanción tras el escándalo de Mestalla

La chapuza de Gil Manzano en Mestalla aún resuena en la cabeza de Jude Bellingham. Así lo ha confirmado Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, al ser preguntado por cómo se siente el crack del Real Madrid durante esta concentración. «Está un poco molesto porque las últimas semanas han sido difíciles para él por las lesiones y por la tarjeta roja», aseguró Southgate sobre Bellingham en la rueda de prensa previa al partido amistoso que va a enfrentar en Wembley a su combinado contra la Brasil de Vinicius y Rodrygo.

Hay que recordar que Bellingham ya expuso su malestar por lo ocurrido en Mestalla tras el partido de vuelta de octavos de final ante el Leipzig donde admitió que «el árbitro es humano pero yo también lo soy. Al final, debo ser responsable, pero creo que quieren dar ejemplo conmigo porque soy nuevo». Por lo que sabemos ahora, el enfado no se ha marchado y el centrocampista inglés aún continua ofendido por la tarjeta roja que vio ante el Valencia y que le han tenido fuera de los terrenos de juego dos jornadas: ante Osasuna y Celta.

Es por ello que Southgate ha estado muy pendiente de su pupilo desde que comenzó la concentración y le ha pedido que debe centrarse en los compromisos que tiene la selección inglesa por delante. El primero de ellos, ante el combinado brasileño, donde se reencontrará con Vinicius y Rodrygo, sus compañeros en el ataque del Real Madrid. El técnico inglés también ha querido restar presión sobre la figura de Bellingham. «Estamos muy contentos y felices de tenerle pero solo tiene 20 años. El éxito de nuestro equipo dependerá de todos los jugadores», dijo.

Bellingham podría ser pivote

Además, otro tema candente en la concentración inglesa es la posición que ocupará Bellingham, previsiblemente titular frente a Brasil, pero donde no podrá ocupar una demarcación tan adelantada como lo suele hacer con Ancelotti en el Real Madrid. «Aquí no puede jugar de falso nueve», advirtió públicamente ya Southgate. Aunque la estrella madridista domina muchos registros y puede aportar calidad y físico desde cualquier zona del campo, su explosión como goleador ha llegado durante este curso gracias a la posición en la que le ha colocado Carletto.

Southgate, por tanto, no parece que valore la opción de colocar a Bellingham en punta puesto que Harry Kane abarca mucha área rival como nueve puro que es. Además, las urgencias también llaman a la puerta de Southgate que ha visto como no puede contar durante este parón ni con Henderson ni con Calvin Phillips, ambos lesionados, por lo que no sería de extrañar ver a Bellingham algo más retrasado ante la ausencia de ambos pivotes.

Por tanto, presumiblemente Bellingham formará en el centro del campo junto a Declan Rice y Phil Foden, formando una medular ofensiva y potente que tratará de desarbolar a la selección brasileña. Wembley vivirá un partido para el recuerdo, repleto de estrellas, que promete tener emoción y goles aunque en juego no esté más que la honra de la victoria y el objetivo de dejar una buena imagen por parte de ambas selecciones.