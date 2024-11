La sorprendente valoración de Bale: defiende a Mbappé y señala a Ancelotti

Gareth Bale ha defendido a Kylian Mbappé pese a su mal partido en Anfield y señaló a Carlo Ancelotti, al asegurar que hay muchas cosas que no están funcionando en este momento. Sin Vinicius, lesionado, todas las miradas estaban puestas en el delantero que partía desde el costado izquierdo del ataque como más le gusta. Pero su partido volvió a ser gris, le está costando adaptarse más de lo esperado y eso ha provocado muchas críticas. Pero el galés salió en su defensa.

El ex jugador del Real Madrid, que actualmente es analista televisivo, dio su valoración sobre el partido de los blancos en Liverpool. «El Liverpool ha sido mucho mejor de lejos. Han dominado el partido desde el principio hasta el final», afirmó el expreso de Cardiff tras la dura derrota que deja al 15 veces campeón de Europa en una situación muy delicada en la Champions League.

Bale hizo referencia a la cantidad de lesiones que acumula el Real Madrid para justificar la dura derrota ante el Liverpool en Anfield. El cinco veces ganador de la competición con la camiseta blanca señaló que «es muy difícil competir en estas circunstancias con tantas lesiones», y aprovechó para defender a Mbappé, del que dijo que «es el mejor del mundo», ante las numerosas críticas que está recibiendo el internacional francés por su rendimiento.

