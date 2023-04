Eduardo Camavinga se viene imponiendo como uno de los fijos de Carlo Ancelotti en las últimas semanas. Tras su exhibición en el Clásico de Copa del Rey en el Camp Nou, donde volvió a repetir en el lateral izquierdo, se ha ganado a pulso ser titular con el Real Madrid, al menos en el tramo decisivo de temporada, en el que todo apunta a que irá alternando su posición entre el costado zurdo y su posición natural, el medio campo.

Esta situación perjudica indirectamente a otro centrocampista francés del equipo blanco, Aurélien Tchouaméni, del que ha dicho que es «como» su «hermano». Además, dejó claro que no hay ningún competencia entre ambos puesto que los dos aspiran a ser titulares con el técnico italiano. «No hablamos mucho sobre competencia ni nada. Como suelo decir, si eres mejor que yo, juegas. No hay problema», señaló Camavinga.

El francés defendió que son amigos y que siempre celebran las alegrías tanto de uno como de otro. «No nos miramos mal si hay alguien está jugando en lugar del otro y esperamos que el otro afronte un buen partido. Eres tú el que tienes que ponerte a trabajar si quieres jugar, así que no vamos a poner un palo en las ruedas», prosiguió.

«Estamos juntos todo el tiempo, nos reímos mucho. Cuando jugamos juntos, tratamos de encontrarnos», dijo Camavinga en una entrevista concedida a RMC. Además, habló en el medio francés de uno de sus ídolos, Karim Benzema, al que idolatraba antes de su llegada a la capital de España la temporada pasada.

«Es seguro que me ayudó y que me tomó bajo su protección cuando llegué», aseguró Camavinga. «Me dice que me quede en mi posición, que haga las cosas bien, que juegue simple y que lo mire a menudo. Me gusta mucho hablar con él, preguntarle qué piensa, sobre mis finalizaciones. Me dijo que tenía que progresar», concluyó el francés deshaciéndose en elogios ante el capitán del Madrid.