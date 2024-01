Sergi Roberto no ve favorito al Madrid: «En los Clásicos se iguala todo»

Sergi Roberto, capitán del Barcelona, fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que medirá a los azulgranas con el Real Madrid en Riad. El barcelonista será titular en la medular de los de Xavi Hernández, que llegan a este partido tras eliminar a Osasuna y como vigentes campeones. El mediocentro no considera que haya favoritos de cara a la final, a la que el conjunto blanco llega con mejores sensaciones. Según su parecer, «en los Clásicos se iguala todo», por lo que no ve con ventaja a los de Ancelotti.

«Partimos los dos equipos en la misma situación. Un Barça-Madrid siempre es una final y mañana es una final de verdad. Habrá rivalidad al máximo y espero que como el año pasado podamos hacer un buen partido», ha destacado Sergi Roberto sobre el duelo. Un partido que le puede dar la oportunidad de levantar su primer título con el brazalete: «Ser capitán del Barça es una gran ilusión. Me hace mucha ilusión y sería muy especial ganar el título como primer capitán del equipo».

La final de la Supercopa de España reeditará la final del pasado curso. Según ha destacado Sergi Roberto, en la anterior edición jugaron «uno de los mejores partidos de la temporada», algo que sirvió al equipo de cara a luchar por la Liga: «Ganar la Supercopa el año pasado nos dio mucha fuerza en la temporada». Espera que este domingo puedan repetir el triunfo logrado el pasado curso y que tenga en el ánimo del equipo la misma importancia que entonces. «Ojalá podamos ganar mañana. Es muy importante para coger esta fuerza necesaria para afrontar el tramo final de temporada», ha destacado.

«Ganar sí o sí»

El Barcelona no llega en el mejor momento, después de muchas dudas con el juego del equipo y de una mala primera mitad de la temporada, puesto que están en Liga a siete puntos del Real Madrid y del Girona. Sergi Roberto tiene claro que lo importante es «ganar», dejando el estilo para después: «Quiero ganar. Es un título en juego y hay que ganar sí o sí. Como primer capitán me haría especial ilusión. Ojalá poder ganar jugando bien, pero lo importante es ganar».

Sabe que una de las claves para poder llevarse el triunfo en la final de la Supercopa estará en las áreas. «En las áreas es donde están los partidos, ya sea en ataque o defensa. Tú puedes tener el control, pero si te marcan pierdes el partido. En las dos áreas tenemos que ser mejores que el Madrid. En esta temporada nos está faltando, pero ojalá sea un punto de inflexión», ha apuntado el capitán azulgrana.

El Barcelona tiene claro que la forma en la que pueden hacer daño al Real Madrid en el Clásico de la Supercopa es teniendo «el control del balón» y siendo «dominadores». También, que una de las formas de protegerse será controlando «los contraataques y sus llegadas». «Mañana el objetivo es tener el balón y defender con el balón», señala.

Los peligros del Real Madrid

Sergi Roberto ha destacado antes de la final de la Supercopa contra el Real Madrid que el Barcelona debe «dominar la pelota», aunque no ha querido olvidar que tienen que «estar atentos». «Contra el Real Madrid hasta el último minuto no puedes dar el partido por resuelto. Están en estado de gracia y con Bellingham han incorporado a un gran jugador», apunta el mediocentro culé. También ha señalado que una de las claves parsará por marcar primero: «Esperamos controlar el partido y adelantarnos en el marcador».

Ha querido incidir en que uno de los mayores peligros del Real Madrid vendrá a balón parado, además de destacar la fuerza física de los de Ancelotti: «Contra este tipo de rivales tienes que dominar todos los aspectos del juego. El Madrid es un equipo físicamente muy potente, pero nosotros intentaremos ser mejores que ellos. Hay que estar atentos a las vigilancias y al balón parado. Tienes que estar al cien por cien para que no se escape ningún detalle».

Sergi Roberto quiere seguir en el Barça

Sobre su posición en el terreno de juego, Sergi Roberto ha destacado que «desde pequeño» ha jugado «en la media», aunque «por circunstancias he jugado más de lateral». «Este año estoy jugando en el medio campo y me lo estoy pasando muy bien. Espero poder seguir ayudando al equipo», ha señalado.

Y es que el contrato de Sergi Roberto expira el 30 de junio, aunque Xavi prefiere que continúe. El capitán ha hablado sobre su entrenador y sobre su futuro, dejando claro que quiere seguir en el Barça: «Xavi era mi ídolo. Lo tuve después de compañero y ahora tengo la suerte de tenerlo de entrenador. He tenido su apoyo desde el primer minuto. Yo siempre estaré aquí para el club, para lo que necesite. Si el entrenador quiere que me quede, estoy seguro que no habrá ningún problema. Ojalá la próxima temporada podamos estar aquí hablando de este partido».