De ser feliz en el Real Madrid al ostracismo en el Rayo: James se reencuentra con su pasado en Vallecas

Cuatro años y medio después de su salida del Real Madrid, James Rodríguez volverá a enfrentarse este sábado al club donde posiblemente vivió sus mejores momentos como futbolista. Con el equipo blanco, el colombiano jugó un total 125 partidos oficiales entre 2014 y 2020, marcó 37 goles y levantó nueve títulos: dos Ligas españolas, dos Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

Sin embargo, en esta ocasión el MVP de la última Copa América se verá las caras contra sus ex vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, donde James seguramente esté pasando por el peor momento de su carrera. Y es que el talentoso centrocampista apenas está contando para el entrenador franjirrojo Iñigo Pérez, quien declaró en rueda de prensa este viernes que entiende que «tanto James como los que no juegan se quejen».

«Yo lo que veo es que todos entrenan bien y todos tienen respeto a mis decisiones», aseguró el técnico español sobre los jugadores de su plantilla que no están gozando de muchos minutos. Sobre James, el míster vallecano indicó que «es evidente que viene de hacer una Copa América y tiene jugadores a su alrededor muy buenos que juegan para él».

Por el momento, James solo ha disputado un total de 205 minutos entre seis partidos de Liga – uno solo como titular – y otro de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca. En los últimos tres partidos de Liga frente a Sevilla, Athletic y Valencia, el ’10’ de Colombia ha permanecido en el banquillo con cara de pocos amigos y sin jugar ni un solo minuto, algo que sí espera hacer frente al Real Madrid, el equipo más especial de su carrera por su pasado.

No será la primera vez que James se enfrenta al Real Madrid, ya que en la temporada 2017/2018, con el Bayern de Múnich, participó en los dos partidos de semifinales de la Liga de Campeones. En la ida, en la ciudad alemana, el conjunto bávaro perdió 1-2 y en la vuelta, en el Santiago Bernabéu, el resultado fue de empate (2-2).

Este sábado, el mediocentro colombiano tiene un reto más modesto con el Rayo pues el objetivo del club de la barriada de Vallecas que preside Raúl Martín Presa es la permanencia. Los franjirrojos llegan al duelo en duodécima posición con 19 puntos mientras que el Real Madrid es segundo con 36, a dos del liderato que ostenta actualmente el Barcelona de Hansi Flick.

¿Por qué James no juega en el Rayo?

Muchos aficionados se preguntan por qué el mejor jugador de América no tiene protagonismo en el Rayo, pero casi todos coinciden en la misma respuesta. Y es que la estrella colombiana no encaja en el sistema de juego de Íñigo Pérez, ni físicamente porque no da la presión que tiene que dar ni tampoco se adapta a las transiciones.

Casi todos los seguidores colombianos consideran que el verdadero lugar de James está en la ‘Tricolor’ y no en Vallecas. Y es que es inevitable no comparar el aprecio que el capitán cafetero recibe en Colombia con el rol más que secundario que ocupa a las órdenes del técnico franjirrojo.

Es por ello que el ex jugador del Real Madrid está viviendo dos realidades distintas desde hace más de dos años. Por un lado, el colombiano brilla con luz propia cuando se enfunda la camiseta de la selección. Sin embargo, a nivel de clubes James no ha encontrado cierta regularidad en los equipos que ha militado después de jugar en el Everton, como es el caso del Bayern Múnich o el Al-Rayyan.