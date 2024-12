El Real Madrid se mide este sábado al Rayo Vallecano en Vallecas sin Kylian Mbappé. El jugador francés no está en la convocatoria del conjunto blanco por lesión, puesto que tuvo que abandonar el terreno de juego en el último partido de los blancos, en Champions contra la Atalanta, aquejado de unas molestias en el minuto 36. En las pruebas a las que fue sometido en Valdebebas, se le detectó una lesión muscular en el muslo derecho, lo que hace que sea baja para el duelo contra los franjirrojos.

Los de Ancelotti buscarán la victoria en Vallecas ante un Rayo que viene de ganar sus dos últimos encuentros. Se espera un partido complicado para los blancos, puesto que sólo han ganado al Rayo en uno de los últimos cuatro partidos en los que se han enfrentado. Fue, además, en el Bernabéu. En el feudo rayista no consiguen la victoria desde 2022, hace tres temporadas, cuando se impusieron por 0-1 con un gol de Benzema en el tramo final del partido.

Ahora, el equipo buscará el liderato de la Liga, que obtendrá de manera provisional si consiguen el triunfo. Sin embargo, no contarán con su estrella. Kylian Mbappé no podrá jugar en Vallecas, debido a la lesión muscular que sufre. Una lesión que, por otro lado, no es nada grave, ya que se espera que pueda llegar al partido de miércoles en Qatar, en la final de la Copa Intercontinental.

Mbappé llegaba además en su mejor momento desde que viste de blanco. Comenzaba a despegar, después de unos meses en los que su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. De hecho, contra la Atalanta jugó los mejores minutos desde que llegara al club en verano, en los 36′ que estuvo sobre el terreno de juego. Un gol y múltiples ocasiones generadas permitieron a los madridistas comenzar con buen pie un partido considerado casi como una final, debido a la posición en la clasificación en la que llegaban.

Además, el futbolista había marcado también ante el Girona, al que golearon por 0-3. Un gol marcó en la visita a Montilivi, que venía después de la decepción de fallar un penalti ante el Athletic en San Mamés, en un partido en el que los madridistas cayeron.

Mbappé, baja ante el Rayo por lesión

En Vallecas, Carlo Ancelotti no podrá por tanto contar con Mbappé. El técnico se verá obligado a recomponer su once sin uno de sus mejores jugadores, que desde que llegó, pese a no haber estado al máximo nivel, sí que ha sido indiscutible. No es para menos, puesto que aún lejos de lo esperado, suma un total de 12 goles en sus primeros 22 partidos.

Deberá esperar para seguir sumando tantos con la elástica madridista. El jugador del Real Madrid no podrá estar en el estadio del Rayo Vallecano por la lesión que sufrió en su muslo izquierdo y queda por ver si estará disponible para el duelo que disputarán en Doha, donde se jugarán el segundo título de la temporada, tras la Supercopa de Europa, en la que ganaron a la Atalanta.