Así era el primer Real Madrid de Scariolo: «Era muy metódico y nos llevó a todos al límite»

Sergio Scariolo vuelve al Real Madrid con el propósito de devolver al equipo más laureado de Europa a su estatus histórico, que no es otro que ser el mejor de todos. Perdió la corona de la Euroliga en 2024, no la recuperó este 2025 quedándose fuera de la Final Four y el club blanco prescindió de Chus Mateo, aventurando un cambio importantísimo en el banquillo.

El Real Madrid fichó un entrenador prestigioso a nivel mundial y que además tiene pasado en la entidad. Un Scariolo que acababa de superar la cuarentena de edad dirigió durante tres temporadas al equipo blanco (1999-2002), logrando la Liga ACB y vuelve como un técnico mítico al haber cosechado en las dos últimas décadas numerosos éxitos como seleccionador español de baloncesto.

Durante esa primera etapa en el Real Madrid su mano derecha era Ángel González Jareño. El segundo entrenador del equipo blanco en aquella época la recuerda en este periódico como «tres años muy intensos y muy difíciles desde el punto de vista profesional porque él es muy exigente, metódico, sabe lo que quiere y se exige a sí mismo mucho y nos exige a nosotros al mismo nivel» . «Sergio nos llevó a todos al límite. Esa época fue muy dura, la cual no era digital, todo con cintas de VHS. El trabajo era extenuante», asegura.

«Trabajamos juntos Chus Mateo y yo. Un trabajo muy bueno, pero en el que no tenías vida. Si tuviera que definir entonces a Sergio, lo que hizo en esa época, te lo podría resumir en una idea mezclada: si cualquier presidente del Gobierno le nombrara ministro de Trabajo no habría paro en España. Él tiene la capacidad de generar trabajo para todo el mundo. Es tan perfeccionista y quiere llegar a tantos campos que salíamos en las fotos y éramos más del cuerpo técnico que jugadores», repasa.

«Ahora es mucho mejor entrenador»

«Hablando con Chus, me dijo que una vez que salió del Madrid ha seguido siendo igual de buen entrenador y de metódico y exigente, pero no en ese extremo al que nos llevó en aquellos años del Real Madrid. Es muy justo porque es el primero que va y premia mucho a su gente. Valora tu trabajo, en tiempo de renovación, económicamente…», confiesa.

Asimismo Ángel González niega que Scariolo, ya con 64 años, vaya a recuperar esa faceta exprimidora en esta segunda al frente del banquillo del equipo blanco: «Otra cualidad que tiene Sergio es que como todo el mundo aprende de las cosas que te van pasando. Han ido surgiendo muchas cosas que le han ido dando un equilibrio que le ha hecho mejor entrenador. Ahora es mucho mejor entrenador que lo que era cuando estuvimos en el Real Madrid juntos».

«Quiero romper una lanza, respetando profundamente las decisiones del club, he estado 18 años allí, imagínate… Pero sinceramente Chus ha hecho un magnífico trabajo. Lo único que sucede es que el Real Madrid siempre quiere algo excelso, busca el mayor retorno a todos los niveles, deportivo, económico y también de repercusión mediática y es un paso muy importante para el club. Eso no quita que reconozcamos todo lo que ha hecho Chus Mateo en estos años», expresa Ángel González, ex compañero de ambos técnicos.

El reputado formador de baloncesto tiene claro que «ahora mismo Scariolo no está pensando en el Madrid, sino en la selección», aunque piensa que «sin ninguna duda» y como bien dijo el italiano el día en que anunció su adiós a España tras el Eurobasket que podrá compaginar ambas parcelas. «Él ya tendrá su equipo de trabajo y habrá puesto a su gente a funcionar», afirma.

Scariolo, capaz de compaginar selección y club en verano

«Tendrá un listado claro de lo que quiere y aunque esté concentrado en la selección alguna llamada puede hacer. Están súper enfocados. Tiene la capacidad de dedicar a la selección todo el tiempo que necesite y encontrar un rato para cambiar el chip y ponerse en modo Real Madrid una hora y sin perder efectividad», explica.

Sobre la adaptación al vestuario y a jugadores que incluso comunicaron su devoción por Chus Mateo como lo hizo Walter Tavares, quien calificó al madrileño como «una de las mejores personas» que había conocido en su vida, Ángel González tampoco tiene dudas: «Chus tiene su estilo, es una bellísima persona, pero ha demostrado que ha sabido liderar un vestuario. Son liderazgos diferentes. Sergio lo hará desde otra perspectiva, no sé si de tanta cercanía, pero muy efectivo».

«El Real Madrid va a jugar un baloncesto bueno, intenso y sobre todo, si Sergio no ha cambiado mucho, en defensa será un trabajo dedicado a la destrucción de las fortalezas del equipo contrario. Lo hace todo desde ahí, mucho más patente el estudio del rival. Yo he llevado ese trabajo de scouting, es muy importante para él. Luego en la parte ofensiva es un entrenador que en el tiempo que ha estado en Estados Unidos ha traído un sistema que ha compartido con nosotros y es muy potente y avanzado», descifra acerca de cómo podría fluir por la cancha el equipo blanco.

«No lo contemplo. Me encantaría que me pudiera decir algo, pero yo sinceramente no soy la mejor opción. Si él cree que le pudiera ayudar en algo le ayudaría, ya lo hice en la selección nacional, pero ahora mismo no estoy en la parte profesional. Hay mucha gente que puede aportarle mucho más que yo en la parte de baloncesto actual y de conocimiento de jugadores. El día que le llame le llamaré para felicitarle, no para pedirle trabajo», sentencia Ángel González, que bromea: «Como me lo dé estoy perdido».

La nueva vida de Ángel González Jareño

En la actualidad, el ex segundo entrenador del Real Madrid dedica su vida a la formación de jóvenes talentos. Atiende a la llamada de este periódico tras poner fin a una jornada de trabajo campus en Tenerife. El madrileño se incorporó hace un tiempo al proyecto del club Centro Basket masculino y también en femenino. «Estamos creciendo poquito a poco y este año con nuestro método de mejora hemos metido dos equipos en el campeonato de España», destaca el ex seleccionador de España femenino sub-16.