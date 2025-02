Los señalados de Gran Canaria

Después de una dura derrota como fue la que encajó el Real Madrid este domingo en la final de la Copa del Rey frente a Unicaja Málaga lo más fácil es buscar culpables. El club blanco opta por otra cosa, que es borrón y cuenta nueva. No hay tiempo para lamentos echando la vista hacia adelante y viendo un panorama realmente complicado en la Euroliga. Para salvar la temporada, toca hacer reset, aunque a ojos de la afición blanca hay varios jugadores que vuelven señalados de Las Palmas de Gran Canaria.

Los primeros y sobre los que giran casi todos los males del Real Madrid este curso son los fichajes. No sólo por su bajo nivel, sino por la dificultad que conllevaba reemplazar a los que se marcharon como Vincent Poirier o Guerschon Yabusele o a los retirados, dos leyendas de la talla de Rudy Fernández y Sergio Rodríguez que daban sustento al equipo con su dilatada experiencia en el baloncesto en citas como la de este domingo en Canarias.

Unicaja pasó por encima del Real Madrid. De eso nadie duda, instaurándose además como el rey de España no por el título, sino también a nivel de juego y de mimbres. Teniendo eso claro, el club blanco es consciente de que ni Bruno Fernando ni Serge Ibaka mejoraron a Poirier, ni Usman Garuba, no mejoró a Yabusele, ni por supuesto unos descartados Xavier Rathan-Mayes y Dennis Smith Jr. ni un mediocre Andrés Feliz llegaron a la suela de los talones de Rudy y el Chacho.

Para eso se necesita una adaptación y sobre todo tiempo, pero que sean capaces o no de demostrar ser plenamente válidos para llevar a cabo una rotación rica que permita dar más descanso a jugadores por momentos desgastados físicamente como Walter Tavares o Facundo Campazzo será primordial para el éxito del Real Madrid.

Los balcánicos se hunden en la final de Gran Canaria

Y acerca de los que ya estaban, yendo por delante que una mala noche la tiene cualquier, ya empieza a dejar de ser algo casual que el dúo balcánico compuesto por Mario Hezonja y Dzanan Musa se desinflen en las finales a un partido sistemáticamente desde la del año pasado en Berlín, cuando perdieron la Euroliga ante Panathinaikos.

Los números del croata no fueron malos en la final, los del bosnio sí. Por un lado, Hezonja dejó de ser líder y se centró única y exclusivamente en él. Y por otra a Musa le sacaron del partido tras una mediocre actuación (4 puntos, 2 rebotes y apenas 1 asistencia). El factor mental que parecía haber mejorado en ambos le salió caro al Real Madrid y lo sufrió alguien que se dejó la camiseta como casi nadie.

Fue Campazzo, el mejor de los blancos en la final junto a Sergio Llull, quien tuvo que sostener a Musa en su momento de furia para evitar una descalificación y no dejar a su equipo con un agujero aún mayor. Y por último está el asunto de la incapacidad, ese «déficit» del que hablaba Chus Mateo que luego trató de explicar por el asunto del esfuerzo físico en una maratón de tres días de basket en las islas.

El técnico madridista no consiguió dar la tecla en ningún tiempo muerto ni en el descanso para conseguir meter a su equipo en el partido. Él mismo admitió que en los momentos en los que se podían haber reenganchado al ritmo de Unicaja a los suyos les faltó autoridad para imponerse. Una única ventaja con 26-27 lo explica todo. Ibon Navarro le dio otro baño táctico y ya son dos finales perdidas contra el mismo planteamiento en apenas cinco meses.

El Real Madrid siempre vuelve

Sin duda es hora de reaccionar, despejar la cabeza y poner la mente en las ocho finales que quedan en la Copa de Europa para conseguir acceder al play in o en el mejor de los casos a un soñado play off. Ganar la mayoría de estos duelos es la única clave para lograrlo y ya una vez dentro de los partidos de verdad al Real Madrid no se le puede dar por muerto. En torneos del KO como el de este fin de semama en Gran Canaria, parece ser que ahora mismo sí.