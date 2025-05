El Real Madrid inicia una semana clave para cerrar el fichaje de Álvaro Carreras, lateral izquierdo elegido por el club blanco para reforzar la plantilla antes del Mundial de Clubes. Las conversaciones con el Benfica ya están en marcha, aunque todavía quedan aspectos por resolver. Los próximos días serán determinantes para alcanzar un acuerdo definitivo.

Entre el club y el jugador todo está acordado. Álvaro Carreras ha dado el visto bueno a su incorporación y firmará por seis temporadas, con un salario cercano a los nueve millones de euros anuales. El objetivo del Real Madrid es que esté disponible para Xabi Alonso de cara al Mundial de Clubes que se celebrará este verano en Estados Unidos. La operación podría cerrarse la próxima semana, una vez que el Benfica dispute la final de la Copa portuguesa.

La principal dificultad reside en alcanzar un entendimiento con el club luso, que no está dispuesto a dejar salir al lateral español por menos de 50 millones de euros. El Real Madrid intentará reducir esa cifra, aunque es consciente de que no será una negociación sencilla.

Reforzar el lateral izquierdo es una prioridad para el equipo. El club busca apuntalar la defensa pensando en el Mundial de Clubes, y esa zona del campo es esencial para el estilo de juego de Xabi Alonso, que apuesta por laterales con proyección ofensiva y capacidad de recorrer la banda.

Álvaro Carreras, de 22 años, ha destacado esta temporada en el Benfica, consolidándose como un lateral de gran recorrido, velocidad, potencia física y calidad en el golpeo con su pierna izquierda, especialmente en los centros.

Un regreso a casa

El fichaje supondría, en cierto modo, un regreso a casa para Carreras. El lateral gallego se formó en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol antes de pasar por la cantera del Deportivo. En 2017 llegó a la Ciudad Real Madrid en edad cadete, donde estuvo tres temporadas. Durante su etapa en el Juvenil C decidió no renovar y puso rumbo al Manchester United, donde comenzó una evolución notable pese a no ser titular en un inicio.

Tres refuerzos para el Mundial

Con Carreras, el Real Madrid completaría su lista de incorporaciones para el Mundial de Clubes. El club ya ha cerrado los fichajes de Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, y salvo sorpresa, Álvaro Carreras será el tercer refuerzo disponible para Xabi Alonso en el torneo que se jugará este verano en Estados Unidos.