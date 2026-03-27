Scaloni pide paciencia al Real Madrid con Mastantuono: «Está en un club exigente y debe ir poco a poco»

Franco Mastantuono ha perdido crédito en el Real Madrid. El jugador argentino apenas tiene minutos con Álvaro Arbeloa y eso ha generado ciertas dudas sobre el futuro del delantero más allá de la presente temporada. La posibilidad de salir cedido en busca de minutos está en el aire, pero el argentino tiene fe en que tiene calidad de sobra para brillar en el Santiago Bernabéu. Apenas ha jugado 25 partidos y sus opciones de jugar el Mundial con Argentina aún no son definitivas. Sin embargo, Lionel Scaloni salió en su defensa para explicar qué necesita para seguir creciendo en el club blanco.

El extremo entró en la lista para disputar los dos últimos amistosos contra Mauritania y Guatemala antes de la Copa del Mundo. La prueba definitiva para decidir quiénes irán a Estados Unidos a defender la corona. Scaloni explicó en rueda de prensa por qué llamó a Mastantuono: «Estamos contentos con él. Tiene sólo 18 años. Es muy joven y a jugadores como él hay que darles tiempo».

Desde su etapa en River Plate fue uno de los jugadores más cotizados del planeta. Media Europa intentó su fichaje el pasado verano, pero la apuesta del Real Madrid fue la más firme. Meses después, Franco no ha tenido los minutos que esperaba en un primer momento, pero Scaloni entiende la exigencia de ser titular en Chamartín: «Está en un club muy exigente, el más del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que entienda cómo es la situación», añadió.

Apenas suma tres partidos con la absoluta, pero Mastantuono siente que en el club blanco no está teniendo la confianza que debe tener alguien como él: «Con nosotros (Argentina) tendría toda la comprensión, pero debe entender que tiene que ir poco a poco. Su carrera apenas ha empezado, y de ahí que sea ascendente. Eso es lo más importante». Sobre su convocatoria, confesó que hay una explicación razonable: «Fue muy simple. En principio íbamos a jugar solo un partido y no íbamos a llenarnos de jugadores. No solo él, también con otros. Cuando nos avisaron que había otro partido, decidimos convocarle. De él valoro mucho las ganas de estar», zanjó.